Отож, серед багатьох двозначних пропозицій щодо конституційних змін є такі, що є апріорі неприйнятними і абсурдними.
Так, пропонується розширити повноваження ВР і дозволити їй створювати та фінансувати із бюджету консультативні, дорадчі та допоміжні органи (законопроект 1016). Комітетів, комісій, секретаріату ВР та помічників депутатів на загальну суму із бюджету в майже 2 мільярди грн. виявляється мало.
Іншим законопроектом пропонується дозволити ВР призначити не лише Уповноваженого з прав людини, а й УПОВНОВАЖЕНИХ ВР за додержанням Конституції і законів в окремих сферах ( законопроект 1028). А навіщо тоді МИ вже фінансуємо Конституційний Суд і відповідні комітети ВР?
Складається враження, що нині реалізується сценарій нової влади – закріпити в Конституції якомога більше повноважень і нових посад для свої бізнес-партнерів, однокурсників чи сватів.
Одним словом, працевлаштуємо їх разом…
А не пробували спочатку дотримуватись Конституції і ухвалити ті Закони, які основний Основний Закон вимагає:
Про всеукраїнський і місцевий референдуми;
Про спеціальні слідчі комісії;
Про консультативні та дорадчі органи при Президентові України…
А вже потім змінювати Конституцію.
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