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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Мрія Зеленського про українську землю

11т

Це лише ми, українці, можемо дозволити Президенту України в Туреччині пропонувати іноземному бізнесу купувати наші чорноземи.

Для прикладу, можна уявити собі, щоб президент Туреччини в Україні закликав би український бізнес вигідно скуповувати їхні курорти.

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Отож, хочу нагадати команді Зеленського, що чинний Земельний кодекс забороняє іноземцям навіть брати в оренду землі сільськогосподарського призначення.

Стосовно ринку землі

Щоб створити цивілізований ринок землі в інтересах українського, а не іноземного бізнесу треба:

– провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення;

– завершити створення земельного кадастру;

– створити спеціальну Земельну агенцію чи банк;

– виписати антимонопольне законодавство у земельному питанні;

– визначити процедуру ціноутворення;

– реалізувати пілотні проекти в окремих регіонах;

– провести відповідну просвітницьку роботу…

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Отож, щоб нинішній стихійний і тіньовий базар перетворити на цивілізований ринок, треба щонайменше кілька років системної законодавчої та інституційної роботи і, найважливіше, – зустрічатися і радитися потрібно не з турецькими бізнесменами, а з українськими науковцями, фермерами та представниками малого та середнього агробізнесу.

Бо право приватної власності на землю сільськогосподарського призначення повинні мати лише українці, які живуть і ефективно працюють на цій землі.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Миколи Томенка
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
В селах фермера активно голосовали за Слуг народа,теперь получат свое по заслугам.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Кадастр та інвентаризація безумовно потрібні. Але белькотіння про захист вітчизняного бізнесу від лукавого. Кого захищати? Косюків різних, які за безцінь беруть в оренду землі та варварські їх експлуатують, порушують екологічні норми?
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Sdelal Skazal
Sdelal Skazal
Цілково згоден з Миколою Володимировичем. В жодній країні «старої» Європи (Німеччина, Франція, Іспанія, Данія та інші) не дозволено купувати землю сільськогосподарського призначення іноземцям, не кажучі вже про юридичных осіб. Крім того, існують обмеження щодо площі. «Велосипед» давно вже винайшли. Треба «Слугам народу» просто відвідати сусідню Угорщину і подивитися, як там ЕФФЕКТИВНО працює державний Фонд(банк) землі. В Україні 6 млн га державної с/г землі + 6-8 млн га відмерлої спадщини, яка повинна належити державі. Це щонайменше €1млрд доходу на рік від оренди. Спочатку навчіться цим керувати ЕФЕКТИВНО. Ті країни, які дозволили вільний продаж землі іноземним компаніям і іноземним громадянам (Аргентина, Румунія та інші) спочатку отримали великий обсяг «інвестицій», а потім великі проблеми з тим, що для промислового виробництва сої чи пшениці ЛЮДИ НЕ ПОТРІБНІ.
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