Це лише ми, українці, можемо дозволити Президенту України в Туреччині пропонувати іноземному бізнесу купувати наші чорноземи.
Для прикладу, можна уявити собі, щоб президент Туреччини в Україні закликав би український бізнес вигідно скуповувати їхні курорти.
Отож, хочу нагадати команді Зеленського, що чинний Земельний кодекс забороняє іноземцям навіть брати в оренду землі сільськогосподарського призначення.
Стосовно ринку землі
Щоб створити цивілізований ринок землі в інтересах українського, а не іноземного бізнесу треба:
– провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення;
– завершити створення земельного кадастру;
– створити спеціальну Земельну агенцію чи банк;
– виписати антимонопольне законодавство у земельному питанні;
– визначити процедуру ціноутворення;
– реалізувати пілотні проекти в окремих регіонах;
– провести відповідну просвітницьку роботу…
Отож, щоб нинішній стихійний і тіньовий базар перетворити на цивілізований ринок, треба щонайменше кілька років системної законодавчої та інституційної роботи і, найважливіше, – зустрічатися і радитися потрібно не з турецькими бізнесменами, а з українськими науковцями, фермерами та представниками малого та середнього агробізнесу.
Бо право приватної власності на землю сільськогосподарського призначення повинні мати лише українці, які живуть і ефективно працюють на цій землі.
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