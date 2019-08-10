Це лише ми, українці, можемо дозволити Президенту України в Туреччині пропонувати іноземному бізнесу купувати наші чорноземи.

Для прикладу, можна уявити собі, щоб президент Туреччини в Україні закликав би український бізнес вигідно скуповувати їхні курорти.

Отож, хочу нагадати команді Зеленського, що чинний Земельний кодекс забороняє іноземцям навіть брати в оренду землі сільськогосподарського призначення.

Стосовно ринку землі

Щоб створити цивілізований ринок землі в інтересах українського, а не іноземного бізнесу треба:

– провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення;

– завершити створення земельного кадастру;

– створити спеціальну Земельну агенцію чи банк;

– виписати антимонопольне законодавство у земельному питанні;

– визначити процедуру ціноутворення;

– реалізувати пілотні проекти в окремих регіонах;

– провести відповідну просвітницьку роботу…

Отож, щоб нинішній стихійний і тіньовий базар перетворити на цивілізований ринок, треба щонайменше кілька років системної законодавчої та інституційної роботи і, найважливіше, – зустрічатися і радитися потрібно не з турецькими бізнесменами, а з українськими науковцями, фермерами та представниками малого та середнього агробізнесу.

Бо право приватної власності на землю сільськогосподарського призначення повинні мати лише українці, які живуть і ефективно працюють на цій землі.

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