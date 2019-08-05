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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Ми всі – платники податків

Нагадаю, що наша команда "Рідної країни" зареєстрували петицію щодо скасування або призупинення фінансування із державного бюджету політичних партій!

За 10 днів нас підтримало 22 ТИСЯЧІ громадян!

Аргументи "Рідної країни" прості й очевидні:

ми всі – платники податків і маємо повне право визначати і контролювати куди витрачаються бюджетні, народні кошти.

Нагадаю, що за останні 2.5 роки партії вже отримали біля 1.5 мільярда гривень із бюджету.

А з наступного року і до кінця 2024 року партії, які представлені в парламенті, а також ті, які на виборах набрали 2%, отримають за різними підрахунками експертів від 3 до 5 мільярдів гривень з бюджету.

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Досить фінансувати олігархів і мільярдерів грошима громадян

Уявіть собі – пенсіонери, вчителі, студенти, медики, малий бізнес на свої податки фінансуватимуть партії олігархів та прихильників "руского міра".

Мусимо визнати, що європейський принцип в корупційній Україні набув ознак політичного маразму і суспільного цинізму.

Отож, щоб змінити це – підтримуйте нашу петицію!

Залишилося набрати всього 3 тисячі голосів!

Пітримати петицію можна за посиланням: Скасувати бюджетне фінансування політичних партій в Україні.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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