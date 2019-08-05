Нагадаю, що наша команда "Рідної країни" зареєстрували петицію щодо скасування або призупинення фінансування із державного бюджету політичних партій!

За 10 днів нас підтримало 22 ТИСЯЧІ громадян!

Аргументи "Рідної країни" прості й очевидні:

ми всі – платники податків і маємо повне право визначати і контролювати куди витрачаються бюджетні, народні кошти.

Нагадаю, що за останні 2.5 роки партії вже отримали біля 1.5 мільярда гривень із бюджету.

А з наступного року і до кінця 2024 року партії, які представлені в парламенті, а також ті, які на виборах набрали 2%, отримають за різними підрахунками експертів від 3 до 5 мільярдів гривень з бюджету.

Новини Досить фінансувати олігархів і мільярдерів грошима громадян

Уявіть собі – пенсіонери, вчителі, студенти, медики, малий бізнес на свої податки фінансуватимуть партії олігархів та прихильників "руского міра".

Мусимо визнати, що європейський принцип в корупційній Україні набув ознак політичного маразму і суспільного цинізму.

Отож, щоб змінити це – підтримуйте нашу петицію!

Залишилося набрати всього 3 тисячі голосів!

Пітримати петицію можна за посиланням: Скасувати бюджетне фінансування політичних партій в Україні.

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