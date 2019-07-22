Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Блоги - Політика

Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Фінансування партій як цинічний фарс

939

За 2016-2019 роки із бюджету на діяльність партій виділено майже 1 мільярд 500 мільйонів гр ивень .

Велику частину коштів отримали партії, які не потрапили у нинішній парламент (партії Яценюка, Ляшка, Садового, Опоблок).

На мою думку, використання народних грошей на партії у бідній, корумпованій і воюючій країні, які здебільшого витрачають на телевізійну рекламу, в якій лідери партій вітають зі святами нас за наші ж гроші, виглядає цинічно.

Новини
Підсумки виборів і боротьба за незалежність

Як відомо, левову частину коштів також отримають партії, які не потрапили до парламенту. Нині фінансуватись за державний кошт будуть не лише політичні сили, які подолали 5% бар’єр, а й ті, які набрали 2%.

Звертаю увагу, що три партії з тих, хто отримає держфінансування, відверто підтримують "рускій мір" і його очільника Путіна – "Опозиційна платформа - За життя", партія Шарія та Політична партія "Опозиційний блок". Якщо дана норма закону буде виконана, ці партії отримають, за підрахунками експертів, наступні суми.

"Опозиційна платформа - За життя" Медведчука – 141 млн грн.

Політична партія "Опозиційний блок" Добкіна-Кернеса – 40 млн грн.

Партія Шарія – 38 млн грн.

На мою думку, одним з найперших рішень парламенту має бути скасування даного фінансування або щонайменше призупинення його до тих пір, поки ми живемо в бідній, корумпованій і воюючій країні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
7
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel