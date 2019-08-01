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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Досить фінансувати олігархів і мільярдерів грошима громадян

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Петиція команди Громадського руху " Рідна країна" про скасування або призупинення бюджетного фінансування політичних партій за 9 днів набрала більше 20 тисяч голосів! Залишилося ще 5 тисяч голосів!

Водночас хотів відреагувати на критику бідних партійців і небідних грантожерів проти нашої петиції.

Отож, їхній аргумент щодо потреби творити ідеологічні, а не олігархічні партії саме за бюджетні кошти.

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Наш аргумент – за більш як 2 роки фінансування у майже 1.5 мільярди гривень.

Підтримаємонашу пропозицію і передаємо мільярди народних грошей з фінансування партій на фінансування армії, освіти, культури, охорони здоров‘я, здорового способу життя…

Підтримати петицію ви можете за посиланням: https://petition. president.gov.ua/petition/ 66668?fbclid= IwAR2FdamnEOEbhnxRJ6G4RxjORg_ S-TYwv8BHYpkSIqAS- fieWa7V9TRB3Nw

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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