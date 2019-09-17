Я завжди пропонував оцінювати ПРАКТИЧНУ здатність ВЛАДИ до виконання своїх виборчих обіцянок через аналіз тексту БЮДЖЕТУ.

Отож, оглянемо проект бюджету від команди "Слуги народу" на 2020 рік.

Як відомо, команда Громадського руху "Рідна країна" вже 4 роки здійснює моніторинг державного та місцевих бюджетів в рамках проекту "НАШ БЮДЖЕТ - ПІД ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ".

Порівняємо як в першому бюджеті від нової влади Офіс Президента, Верховна Рада, Уряд та інші владні структури ОПТИМІЗУВАЛИ. як ОБІЦЯЛИ, видатки на своє утримання.

Забезпечення діяльності Президента та офісу Президента за часів Порошенка зросло більш як ДВІЧІ з 443 до 947 мільйонів. і цю справу активно підтримала команда Зеленського й додала ще 39 мільйонів.

Тож маємо, ПРЕЗИДЕНТА майже на МІЛЬЯРД

(986 мільйонів 592,3)!

Охоронці влади (державна охорона посадових осіб), яких медійно просто знищували за ФАНТАСТИЧНІ видатки з бюджету, теж несподівано зберегли свої кровні 1 МІЛЬЯРД 300 МІЛЬЙОНІВ 135 гривень і 8 копійок. Тобто ЗБЕРЕГЛИ ВСЕ аж до 8 КОПІЙОК як при Гелетеї.

Зберегли й примножили більш як на 3 мільйони бюджет "розстрільної і злочинної ВР Парубія"- 1 МІЛЬЯРД 973 МІЛЬЙОНИ 395.7.

Сумновідома ДУСя (Державне управління справами) з резиденціями і горілчаним заводом отримає РЕКОРДНІ

2 МІЛЬЯРДИ 476 МІЛЬЙОНІВ 218.2 ( на мільйон більше як при злочинній..)

Міністерство оборони збільшує свої видатки на 67 мільйонів, зате Генпрокуратура - більше як на 400 мільйонів, а МВС - більше як на 700?!

Утримання СБУ, яке вже "не кошмарить бізнес" зросте на 105 мільйонів і отримає ...9 МІЛЬЯРДІВ 663 МІЛЬЙОНИ 684.7.

"Самий молодий і продвинутий" Уряд скоротив видатки свого Секретаріату більше як на 100 мільйонів, але все одно коштуватиме він народу 1 МІЛЬЯРД і майже 89 мільйонів. Для розуміння Секретаріат Уряду Яценюка мав 267 мільйонів, а попередники витрачали на свій апарат ще менше.

Для народу є МЕНШ РАДІСНІ новини:

- мінімальний прожитковий мінімум (для працездатних осіб) зросте на 168 грн. до 2 270 грн.;

- мінімальна пенсія - на 131 гривню до 1769 гривень;

- мінімальна зарплата - на 550 грн. до 4 723 гривень.

ДОРОГУВАТІ ці СЛУГИ НАРОДУ виявилися для НАРОДУ!

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