Нікол Пашинян: У нас дуже гарні особисті стосунки з Путіним

Новий прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розповів Жанні Нємцовій про зміну влади в країні, причини заклику припинити протести і гарні відносини з Путіним.Гість "Нємцова.Інтерв'ю" - лідер "оксамитової революції" і новий прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Багатотисячні мирні акції в країні, які він очолив, завершилися добровільною відставкою попереднього прем'єр-міністра Сержа Саргсяна. Тепер головне завдання Пашиняна, за його словами - реформувати країну і змінити діючу політичну систему. Жанна Нємцова поговорила з главою уряду про його погляди на характер революції у Вірменії, відносини з Кремлем і про те, яку роль соцмережі зіграли в революції.

Жанна Нємцова: Як можна охарактеризувати те, що сталося у Вірменії? Це була зміна влади під тиском суспільства чи революція?

Нікол Пашинян: Я можу охарактеризувати це як процес повернення влади народу. Це і зміна влади за рішенням жителів країни, а також "оксамитова", народна революція без насильства. Процес і моє обрання на пост прем'єр-міністра були в рамках конституції і законів Вірменії. Хоча не можна назвати цю революцію "кольоровою", адже за подібною зміною влади стоїть великий геополітичний контекст. У нашому же випадку це був внутрішній процес в республіці Вірменія за рішенням вірменського народу. Для нас це питання національної гідності, а для мене - гідності особистої. І не думаю, що хтось ззовні, неважливо хто і звідки, повинен вирішувати внутрішньополітичні питання Вірменії.

З вашої точки зору, революції, які відбувалися в інших республіках, що раніше входили до складу СРСР, були іншого характеру? Наприклад, в Грузії чи в Україні?

Звичайно. Після тих революцій ми побачили зміни у зовнішній політиці цих країн. А ми сказали, що будемо продовжувати зовнішню політику Вірменії, розвивати і вірмено-російські відносини, і відносини з Євросоюзом, зі США, з Іраном, з Грузією. Вектор нашої зовнішньої політики залишається таким же, як і до революції.

Часто російське керівництво реагує досить нервово на революції в інших пострадянських країнах. І це видно з того, як державне телебачення висвітлює процеси. У випадку з Вірменією Володимир Путін не втрутився в події в країні. Чому?

Вірменія - це Вірменія. Я думаю, що головна особливість нашої держави в тому, що ми дуже трепетно ставимося до нашої суверенності.

Ви, на відміну від багатьох інших лідерів громадянського протесту і революції, дуже миролюбно налаштовані щодо РФ. Ви зустрічалися з Володимиром Путіним. Що вами рухає, коли ви настільки миролюбно говорите про російське керівництво?

Я про всіх говорю миролюбно. Вірменія - мирна країна, ми - миролюбна нація. Я сподіваюся, що ви не помітили жодної агресивності стосовно, наприклад, Євросоюзу, США, Ірану та Грузії та інших країн. Звичайно, коли знадобиться, ми можемо захистити себе. Але у нас тісні відносини з Росією, і я впевнений, що вони стануть ще більш глибокими. У нас гарні відносини з ЄС, які ми маємо намір розвивати і надалі. Також ми маємо намір розвивати наші відносини зі США, Іраном, Грузією і з усіма країнами, які зацікавлені в цьому.

Ви вперше зустрілися з Володимиром Путіним у Сочі 14 травня на саміті Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Яке враження на вас справив російський президент?

Чесно кажучи, на самому саміті була дуже приємна атмосфера. Я думаю, що для цього етапу у нас склалися дуже гарні особисті стосунки, які з часом стануть тільки кращими.

Від Володимира Путіна пролунали прохання щодо того, яку політику має проводити Вірменія стосовно зовнішніх партнерів, або якою має бути її внутрішня політика?

Ні, ми розмовляли лише про вірмено-російські відносини, і про багатосторонні відносини в рамках ЄАЕС і в рамках договорів організації ОДКБ. Але ми не говорили про ті питання, які мають відношення до відносин Вірменії та Євросоюзу, Вірменії та Сполучених Штатів і третіх країн.

Ви 9 травня були в Нагірному Карабасі. Чи порушували ви з Володимиром Путіним тему карабахського врегулювання?

Звичайно, теж говорили. Важливо наголосити, що мирний шлях вирішення питання - це єдиний шлях, який реально може привести до вирішення. Немає ніякого силового вирішення. Я думаю, що це принципова позиція, не лише Вірменії, але і РФ.

А ви торкалися теми поставок зброї Азербайджану з боку Росії?

Так звичайно. У нас було конструктивне обговорення з цього приводу. Я не можу сказати, що говорив про це Путін.

Якими будуть ваші пріоритети в розвитку економіки Вірменії?

Я можу говорити про три пріоритети. Перше - розвиток інформаційних і високих технологій у Вірменії. Ця сфера економіки у нас динамічно розвивається. На цьому ґрунті ми сподіваємося розвивати ще й військово-промисловий комплекс Вірменії, тому що ця сфера економіки може стати локомотивом для загальної економіки країни. Другий етап - розвиток туризму. І третє - сільського господарства.

На економіку Вірменії впливає великий капітал або олігархи. Деякі вірменські олігархи перебувають у парламенті, деякі з них, наскільки я знаю, вас підтримували. Чи збираєтеся ви боротися з олігархами?

Ми маємо намір гарантувати владу народу, а не якоїсь групи осіб, і ніхто не повинен цьому заважати, але боротися проти когось ми не будемо. Якщо ми зможемо створити таку реальність, питання вирішиться саме по собі. До того ж, протягом нашої революції олігархи не зуміли вплинути на політичну ситуацію в країні. Тому що народ взяв владу в свої руки і не має наміру її відпускати.

17 травня ви закликали протестувальників відмовитися від акцій громадянської непокори. Наскільки я знаю, вимогою була відставка мера Єревана Тарона Маргаряна, який, як кажуть, є близьким соратником вашого попередника, Сержа Саргсяна. Чому ви вважаєте, що вистачить протестувати?

Я сказав, що акції громадянської непокори мають сенс тоді, коли в країні немає влади, яка діє відповідно до інтересів народу. Зараз є у Вірменії влада, яка має підтримку населення Вірменії. Це означає, що, наприклад, якщо хтось закриває дороги, це може інтерпретуватися як акція проти влади. Але якщо влада має підтримку громадян країни, акцію можна інтерпретувати як акцію проти народу, а таке організовувати не можна.

Скоро в країні пройдуть парламентські вибори. Більшість в парламенті зараз за Республіканською партією Вірменії, яка перебуває до вас в опозиції. Наскільки для вас важливо, хто переможе?

Я прийшов до влади в ситуації, коли у республіканців була більшість, але вони не змогли нічого зробити. І для нас це дуже важливо - організувати, мати такі вибори, що, незважаючи на результат, у громадян було відчуття, що вони виграли ці вибори. І вони вирішили, кому бути при владі. Ми впевнені, що наші проблеми почалися з того моменту, коли в Вірменії почали фальсифікувати підсумки виборів.

Ви досить часто розміщуєте відео на Facebook. Чому для вас важливий такий формат спілкування?

Протягом моєї політичної діяльності і протестів телебачення фактично було закритим для нас. Дуже важливо мати альтернативний канал спілкування з народом. Зараз моя сторінка в Facebook має велику аудиторію, яку можна порівняти з аудиторією телебачення. Так що це - дуже ефективний шлях діалогу з суспільством, з громадянами. Звичайно, Facebook зіграв велику роль в процесі нашої революції і був дуже ефективним каналом для інформаційних потоків, щоб і запросити людей на мітинги.