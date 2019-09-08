"Нікчемні!" Україна жорстко розгромила Росію за вибори в Криму

Проведення Росією так званих виборів в окупованому Криму порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Про це сказано в заяві МЗС України, де мова також йде про необхідність посилення політичного та економічного тиску на Москву.

"Результати цього незаконного голосування є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ні Україна, ні міжнародним співтовариством. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування у тимчасово окупованому Криму особи будуть нести відповідальність відповідно до законодавства України", – написано в повідомленні.

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МЗС закликав світову спільноту дати принципову оцінку незаконним діям Росії.

"Будь-які кроки, спрямовані на ослаблення санкцій тиску, так звана "нормалізація і налагодження діалогу" на кшталт відновлення роботи РФ в ПАРЄ, лише стверджує державу-окупанта в її безкарності і заохочує нові правопорушення", – підкреслила українська сторона.

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Україна і Росія провели обмін полоненими, після чого МЗС РФ висунув Києву нахабні вимоги щодо Донбасу.

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