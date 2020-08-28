Нікарагуа призначила консула в окупованому Криму: в Україні у нього "висить" 13 років в'язниці

Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту Республіці Нікарагуа, яка призначила почесного консула в окупованому Росією Криму.

Як розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, 28 серпня, почесним консулом став Олег Белавенцев, якого 2019 року було засуджено Святошинським районним судом Києва до 13 років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність України. Він був одним з активних учасників анексії Криму.

"Уряд Нікарагуа офіційно призначив почесного консула в окупованому Криму. Це не класичний консул, а саме почесний консул, це особлива форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси іншої країни. Особливо кричущим є той факт, що на посаду консула призначено одіозного персонажа Олега Белавенцева", – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна розглядає такі незаконні дії Нікарагуа як відверто недружній крок і спробу легітимізувати незаконну окупацію Кримського півострова.

"Уже надіслано ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати це рішення. У ній міститься попередження, що в разі відсутності відповідної реакції Україна готова до впровадження санкційних механізмів відповідно до свого законодавства", – додав Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба заявив, що вважає неприпустимим жодне зовнішнє втручання в ситуацію Білорусі. Перш за все йдеться про втручання Росії.