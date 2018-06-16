Нікарагуа дозволить ООН розслідувати смерті демонстрантів

Влада і опозиція в Нікарагуа домовилися про зменшення рівня насильства. У країні тривають масштабні протести.Уряд Нікарагуа поновив переговори з опозицією та погодився на їхню вимогу щодо доступу представників ООН, ЄС та правозахисних організацій до розслідування численних смертей протестувальників в країні. Мітингарі натомість приберуть барикади з шосе, обидві сторони прагнуть зменшити рівень насильства. Про це в ніч на суботу, 16 червня, повідомлять впливові в латиноамериканській країні єпископи на тлі протестів, у яких загинуло вже не менше 170 осіб.

У Нікарагуа також мають створити "комісію з верифікації та безпеки, яку супроводжуватимуть представники Міжамериканської комісії з прав людини, ООН та ЄС, а також Католицької церкви, останні - в якості свідків та посередників", цитує агенція новин AFP кардинала Леопольдо Бренеса.

Масові протести у Нікарагуа розпочалися 18 квітня через плани уряду реформувати систему соціального забезпечення. Вона передбачала підвищення ставки відрахувань на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Ескалація насильства охопила столицю країни Манагуа та інші міста.

Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Протести змусили Ортегу відкликати реформу, звільнити заарештованих, послабити тиск на ЗМІ та закликати демонстрантів до політичного діалогу. Попри поступки влади мітингарі виступили проти репресій та закликають до перевиборів.