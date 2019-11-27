"Ніхто в це не повірить!" Мендель зізналася, як потрапила на роботу до Зеленського

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, як проходила конкурс на свою посаду.

Під час інтерв'ю Наталії Влащенко в програмі "Vласть vs Vлащенко" вона зазначила, що раніше не була знайома з главою держави (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Адже ніхто не повірить, я не супер віруюча, але, напевно, є щось таке, що рухає людей. Нехай це бог. Це не перший випадок зі мною, коли щось виходить за рамки громадського розуміння ... З Зеленським ми не були знайомі. Я побачилася з ним як представник видання The New York Times, в якому я працювала. Ми провели групове інтерв'ю. Остання зустріч тривала хвилин 40, було близько 7-8 чоловік і говорили про все", – розповіла Мендель.

Також вона додала, що на співбесіді їй задавали питання про знання англійської мови.

"Питання про англійську задав начебто Богдан (Андрій Богдан – глава Офісу президента). І Зеленський почав мене перевіряти, почав задавати питання англійською, я відповідала", – згадувала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня президент України Володимир Зеленський призначив своїм прес-секретарем Юлію Мендель.

Пізніше Мендель для того, щоб потрапити на посаду пройшла кілька етапів відбору: послала заявку, пішла на співбесіду, виконала завдання і особисто зустрілася із Зеленським.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!