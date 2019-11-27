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29 листопада • оновлено в 12:01
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"Ніхто в це не повірить!" Мендель зізналася, як потрапила на роботу до Зеленського

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Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, як проходила конкурс на свою посаду.

Під час інтерв'ю Наталії Влащенко в програмі "Vласть vs Vлащенко" вона зазначила, що раніше не була знайома з главою держави (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Адже ніхто не повірить, я не супер віруюча, але, напевно, є щось таке, що рухає людей. Нехай це бог. Це не перший випадок зі мною, коли щось виходить за рамки громадського розуміння ... З Зеленським ми не були знайомі. Я побачилася з ним як представник видання The New York Times, в якому я працювала. Ми провели групове інтерв'ю. Остання зустріч тривала хвилин 40, було близько 7-8 чоловік і говорили про все", – розповіла Мендель.

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Також вона додала, що на співбесіді їй задавали питання про знання англійської мови.

"Питання про англійську задав начебто Богдан (Андрій Богдан – глава Офісу президента). І Зеленський почав мене перевіряти, почав задавати питання англійською, я відповідала", – згадувала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня президент України Володимир Зеленський призначив своїм прес-секретарем Юлію Мендель.

Пізніше Мендель для того, щоб потрапити на посаду пройшла кілька етапів відбору: послала заявку, пішла на співбесіду, виконала завдання і особисто зустрілася із Зеленським.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Зеленского спрашивают: -Почему вы не исключите из партии запятнавшего ее нардепа Ярёменко? -А он уже покаялся, причём сразу в трех церквях – в УПЦ МП, УПЦ КП и в ПЦУ.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кошмар это же сколько метров пришлось обходить)))если бы все было чисто она бы не распиналась
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