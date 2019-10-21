"Ніхто Україні не допоможе": у Кабміні зробили гучну заяву щодо НАТО та ЄС

В Європейському Союзі та НАТО не можуть обіцяти Україні членство в даних організаціях.

Про це в понеділок, 21 жовтня під час виступу на дискусійній панелі "Україна-НАТО" заявив віцепрем'єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає УНІАН.

"Ви бачите, що сталося з Північною Македонією та Албанією, яких тягнули за руки і обіцяли, в яких вливали гроші, яких ламали в деяких питаннях через коліно, обіцяючи, що потім будете в ЄС і все налагодиться. В НАТО ситуація не легше, тому які б зараз слова не говорилося, ніхто зараз ніде не може пообіцяти членство. Давайте говорити людям правду", – пояснив дипломат.

Новини Подруга Путіна закликала вигнати Туреччину з НАТО

При цьому він зазначив, що в Україні закладено "незворотний курс" на ЄС та НАТО.

"Але не треба перетворювати питання членства в фетиш. Це дуже важливо. Ми не робимо це членство заради членства, ми робимо це для людей, ми робимо це для нашої країни, це фундаментально", – додав Кулеба.

На думку міністра, Україні вдалося відстояти цей курс під час Революції гідності в 2013-2014 роках.

"Але ми повинні орієнтуватися саме на те, щоб ми хотіли цього, щоб у нас в суспільстві зміцнювався і в подальшому цей прошарок, ця частина еліт громадянського суспільства і просто людей, які будуть розуміти, що ми повинні це робити – рухатися на Захід", – резюмував Кулеба.

НАТО і Євросоюз Armiya.az

Як повідомляв OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг зазначив реформи, здійснені за час президентства Петра Порошенка для членства України в Альянсі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!