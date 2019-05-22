"Ніхто плакати не буде!" Богдан висловився про відставку Гройсмана

Колапсу системи управління й економіки в Україні не відбудеться через відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Таку думку висловив глава Адміністрації президента Андрій Богдан в ефірі "112 Україна". "Не проблема, нехай іде", — сказав він.

"Хочу засмутити пана прем'єр-міністра, ніхто плакати не буде, якщо він все-таки внесе таке подання, кінець історії України не відбудеться", — підкреслив Богдан.

Володимир Гройсман Радіо Свобода

За його словами, обов'язки прем'єра до призначення нового виконуватиме перший віце-прем'єр, будуть в. о. міністрів на місцях, "в історії України це було багато разів, ніякого колапсу не станеться".

Богдан вважає, що відставка Гройсмана — "можливо, одне з найбільш правильних рішень" прем'єра, оскільки в старих чиновників нібито є бажання "повісити" можливі проблеми на нового президента Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATE:

Гройсман вирішив піти у відставку у відповідь на заяву президента Володимира Зеленського.

Він заявив про твердий намір брати участь у майбутніх виборах до Верховної Ради України.

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