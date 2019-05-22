ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Ніхто плакати не буде!" Богдан висловився про відставку Гройсмана

4.3тЧитати матеріал російською

Колапсу системи управління й економіки в Україні не відбудеться через відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Таку думку висловив глава Адміністрації президента Андрій Богдан в ефірі "112 Україна". "Не проблема, нехай іде", — сказав він.

"Хочу засмутити пана прем'єр-міністра, ніхто плакати не буде, якщо він все-таки внесе таке подання, кінець історії України не відбудеться", — підкреслив Богдан.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Радіо Свобода

За його словами, обов'язки прем'єра до призначення нового виконуватиме перший віце-прем'єр, будуть в. о. міністрів на місцях, "в історії України це було багато разів, ніякого колапсу не станеться".

Новини
Гройсман подав у відставку: прем'єр вперше пояснив причину

Богдан вважає, що відставка Гройсмана — "можливо, одне з найбільш правильних рішень" прем'єра, оскільки в старих чиновників нібито є бажання "повісити" можливі проблеми на нового президента Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATE:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Володимир ГройсманАндрій Богдан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
62
6
Смішно
5
Цікаво
7
Сумно
6
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Это патриотично, что Администрацию президента возглавил Богдан, а не – «Мерседес».
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Жаль, что Гройсман уходит с поста премьера. Украинцы так привыкли, что его постоянно посылает Коболев.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Надежда Вера
Надежда Вера
Иезуитский принцип: сначала зеля призвал Гройсмана в отставку ( порадовать пипл), порядочный человек идет в отставку. А теперь вслед уходящему говорят: плакать не будем, как будто Гройсман сам инициировал свою отставку в пику Зеле. Вот и принцип манипуляции чистой воды: 1.ПРИЗЫВ-ПРОВОКАЦИЯ-ЛОВУШКА, рассчитанная на честного человека; 2.ДВА ВАРИАНТА ОТВЕТА: 2.1 не откликнись на призыв, так заклеймят трусом, 2.2 откликнись на призыв, высмеют; 3. РЕЗУЛЬТАТ МАНИПУЛЯЦИИ ВСЕГДА В ПОЛЬЗУ МАНИПУЛЯТОРА, чтобы уничтожить намеченную жертву. Также зе-команда провернула манипуляцию со сдачей анализов на наркозависимость перед 2 туром выборов. Это принципы КГБ-ФСБ.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки