"Ніхто не знає краще, ніж ми!" Порошенко сказав, навіщо "ЄС" іде в Раду

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ніхто краще, ніж його партія "Європейська Солідарність", не знає, як рухатися в ЄС.

Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу "Прямий", відповідаючи на запитання ведучої про те, для чого політсила йде на позачергові вибори до Верховної Ради-2019.

"Друзі, наголошую: що ніхто краще, ніж ми, не знає дорогу в Євросоюз, як це робити", – сказав політик.

Петро Порошенко Скріншот відеотрансляції "Прямого"

"Все, що було зроблено за 5 років, все, за що дякували люди, все, за що 4,5 мільйонів українців проголосували, за все є відповідальність перед українським народом. У жодному разі і нікому ми, наша команда, не дамо можливість скинути нас із європейського шляху, повернути назад у російські кайдани", – заявив Порошенко.

"Ми не дозволимо знищити реформу армії і вдарити нашим воїнам у спину... Ми повинні захистити нашу мову... Наша команда, хочу акцентувати, ми не є опозицією... Але там, де хтось спробує змінити, затягнути нас назад... ми захистимо наш рух уперед", – додав він.

Петро Порошенко і члени його партії Скріншот відеотрансляції "Прямого"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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