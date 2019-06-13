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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Ніхто не знає краще, ніж ми!" Порошенко сказав, навіщо "ЄС" іде в Раду

2.8тЧитати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ніхто краще, ніж його партія "Європейська Солідарність", не знає, як рухатися в ЄС.

Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу "Прямий", відповідаючи на запитання ведучої про те, для чого політсила йде на позачергові вибори до Верховної Ради-2019.

"Друзі, наголошую: що ніхто краще, ніж ми, не знає дорогу в Євросоюз, як це робити", – сказав політик.

Новини
"Хочемо захистити Україну": Порошенко назвав головні позиції "Європейської солідарності"

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скріншот відеотрансляції "Прямого"

"Все, що було зроблено за 5 років, все, за що дякували люди, все, за що 4,5 мільйонів українців проголосували, за все є відповідальність перед українським народом. У жодному разі і нікому ми, наша команда, не дамо можливість скинути нас із європейського шляху, повернути назад у російські кайдани", – заявив Порошенко.

"Ми не дозволимо знищити реформу армії і вдарити нашим воїнам у спину... Ми повинні захистити нашу мову... Наша команда, хочу акцентувати, ми не є опозицією... Але там, де хтось спробує змінити, затягнути нас назад... ми захистимо наш рух уперед", – додав він.

Петро Порошенко і члени його партії

Петро Порошенко і члени його партії

Скріншот відеотрансляції "Прямого"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 7 червня була названа перша п'ятірка списку партії "Українська стратегія" прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Туди увійшов глава уряду, Лілія Гриневич, Олександр Саєнко, Еміне Джаппарова і Євген Нищук.

  • 8 червня свою команду для походу на вибори представила партія Святослава Вакарчука "Голос". У ній виявилися він сам, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська і Ольга Стефанишина.

  • У цей же день на партійному з'їзді був оприлюднений список "Сили і Честі" Ігоря Смешка. У нього потрапили глава політсили, Олена Сотник, Рефат Чубаров, Іванна Мірошниченко, Володимир Замана, Ольга Романюк, Андрій Гайдуцький, Ірина Сисоєнко, Володимир Тимошенко і Анатолій Макаренко.

  • Що стосується "Самопомочі" Андрія Садового, то її перша десятка виглядає так: Андрій Садовий, Ольга Квасницькому, Олександра Дрік, Тетяна Бідняк, Оксана Сироїд, Олександр Фідрін, Олег Березюк, Микола Кміть, Тетяна Острикова і Ольга Бабій.

  • Також 8 червня була представлена команда партії "Сила права": Андрій Сенченко, Олександр Данилюк, Володимир Василенко, Юлія Бурковська, Анатолій Полях.

  • 9 червня вирішальний з'їзд провела партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська Солідарність". До першої десятки увійшли він сам, Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Михайло Забродський, Софія Федина, Мустафа Джемілєв, Яна Зінкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.

  • Також 9 червня були представлені члени партії "Слуга народу". В першу двадцятку політсили увійшли Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія, Галина Янченко, Михайло Федоров, Олександр Корнієнко, Анастасія Красносільська, Олександр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергій Бабак, Владислав Криклій, Олена Шуляк, Дмитро Наталуха, Єлизавета Ясько, Олексій Воржель, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Денис Монастирський і Данило Гетьманцев.

  • Націоналістичні організації "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" оголосили про об'єднання для спільного походу на парламентські вибори 21 липня. Вони також оприлюднили спільний список.

  • 10 червня партія "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила свою команду, з якою йде на вибори.

  • Тоді ж список партії був представлений лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність"політика
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
петя пора на зону! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
..Патриарх Филарет заявил, что Порошенко это банальный аферист, который привез Украине зависимость от Константинополя ради своего рейтинга на выборах Президента. По словам Филарета, никакой независимости ПЦУ не существует. ПЦУ находится в полной зависимости от Константинополя и Порошенко. По сути ПЦУ это филиал Константинополя во главе с Петром Порошенко. Блаженный Патриарх заявил, что олигарх продал украинскую церковь Константинополю ради банального рейтинга на выборах Президента.Филарет намекнул, что Порошенко верует в дьявола и нет там Бога в сердце. Вы представьте себе, до какого ничтожества дошел олигарх, если он подкупал иерархов за 20.000$ ради пропаганды своего «величия». В интервью «Главкому» Филарет пояснил свою позицию так. С получением Томоса церковь стала зависимой во многом от Константинополя, а поддержка ПЦУ со стороны Порошенко исходила из его личных интересов — повышение собственного рейтинга. «Как мне известно, он (Порошенко — ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон. И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двоих кандидатов, то за Епифания проголосовало 36 епископов, а за Симеона — 28. Но кто эти 28? 2 — московских, 13 — УАПЦ, а 13 архиерев — из Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата (Симеон на тот момент еще был клириком УПЦ — ред.)? Потому что Порошенко провел работу. Я слышал про то, что кому-то из архиерев платили по $20 тысяч», — сообщил Филарет.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Барыга лапшу вешает лошарам. Климкин ужу сказал минимум лет через 20. Это чучело шокладное без лапшокидалова не может.
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