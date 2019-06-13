"Ніхто не знає краще, ніж ми!" Порошенко сказав, навіщо "ЄС" іде в Раду

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ніхто краще, ніж його партія "Європейська Солідарність", не знає, як рухатися в ЄС.
Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу "Прямий", відповідаючи на запитання ведучої про те, для чого політсила йде на позачергові вибори до Верховної Ради-2019.
"Друзі, наголошую: що ніхто краще, ніж ми, не знає дорогу в Євросоюз, як це робити", – сказав політик.
Петро Порошенко
Скріншот відеотрансляції "Прямого"
"Все, що було зроблено за 5 років, все, за що дякували люди, все, за що 4,5 мільйонів українців проголосували, за все є відповідальність перед українським народом. У жодному разі і нікому ми, наша команда, не дамо можливість скинути нас із європейського шляху, повернути назад у російські кайдани", – заявив Порошенко.
"Ми не дозволимо знищити реформу армії і вдарити нашим воїнам у спину... Ми повинні захистити нашу мову... Наша команда, хочу акцентувати, ми не є опозицією... Але там, де хтось спробує змінити, затягнути нас назад... ми захистимо наш рух уперед", – додав він.
Петро Порошенко і члени його партії
Скріншот відеотрансляції "Прямого"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 червня була названа перша п'ятірка списку партії "Українська стратегія" прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Туди увійшов глава уряду, Лілія Гриневич, Олександр Саєнко, Еміне Джаппарова і Євген Нищук.
8 червня свою команду для походу на вибори представила партія Святослава Вакарчука "Голос". У ній виявилися він сам, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська і Ольга Стефанишина.
У цей же день на партійному з'їзді був оприлюднений список "Сили і Честі" Ігоря Смешка. У нього потрапили глава політсили, Олена Сотник, Рефат Чубаров, Іванна Мірошниченко, Володимир Замана, Ольга Романюк, Андрій Гайдуцький, Ірина Сисоєнко, Володимир Тимошенко і Анатолій Макаренко.
Що стосується "Самопомочі" Андрія Садового, то її перша десятка виглядає так: Андрій Садовий, Ольга Квасницькому, Олександра Дрік, Тетяна Бідняк, Оксана Сироїд, Олександр Фідрін, Олег Березюк, Микола Кміть, Тетяна Острикова і Ольга Бабій.
Також 8 червня була представлена команда партії "Сила права": Андрій Сенченко, Олександр Данилюк, Володимир Василенко, Юлія Бурковська, Анатолій Полях.
9 червня вирішальний з'їзд провела партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська Солідарність". До першої десятки увійшли він сам, Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Михайло Забродський, Софія Федина, Мустафа Джемілєв, Яна Зінкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Також 9 червня були представлені члени партії "Слуга народу". В першу двадцятку політсили увійшли Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія, Галина Янченко, Михайло Федоров, Олександр Корнієнко, Анастасія Красносільська, Олександр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергій Бабак, Владислав Криклій, Олена Шуляк, Дмитро Наталуха, Єлизавета Ясько, Олексій Воржель, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Денис Монастирський і Данило Гетьманцев.
Націоналістичні організації "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" оголосили про об'єднання для спільного походу на парламентські вибори 21 липня. Вони також оприлюднили спільний список.
10 червня партія "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила свою команду, з якою йде на вибори.
Тоді ж список партії був представлений лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком.
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