"Ніхто не пропонував": Вакарчук висловився про переговори із Зеленським

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що представники команди президента України Володимира Зеленського не запрошували його для переговорів щодо посади прем'єр-міністра.

Про це він сказав під час брифінгу 22 липня, коментуючи можливу зустріч, передає "Прямий".

"Мені ніхто нічого не пропонував", — зазначив Вакарчук.

Святослав Вакарчук 24 канал

У той же час він підкреслив, що коментарі можливі тільки після оголошення офіційних результатів виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!