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"Ніхто не пропонував": Вакарчук висловився про переговори із Зеленським

1.2т Читати матеріал російською

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що представники команди президента України Володимира Зеленського не запрошували його для переговорів щодо посади прем'єр-міністра.

Про це він сказав під час брифінгу 22 липня, коментуючи можливу зустріч, передає "Прямий".

"Мені ніхто нічого не пропонував", — зазначив Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

24 канал

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У той же час він підкреслив, що коментарі можливі тільки після оголошення офіційних результатів виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Святослав Вакарчук Володимир Зеленський
Місце
Україна
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