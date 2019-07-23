"Ніхто не пропонував": Вакарчук висловився про переговори із Зеленським

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що представники команди президента України Володимира Зеленського не запрошували його для переговорів щодо посади прем'єр-міністра.
Про це він сказав під час брифінгу 22 липня, коментуючи можливу зустріч, передає "Прямий".
"Мені ніхто нічого не пропонував", — зазначив Вакарчук.
Святослав Вакарчук
24 канал
У той же час він підкреслив, що коментарі можливі тільки після оголошення офіційних результатів виборів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Вакарчук заявив, що готовий стати новим прем'єром України.
У "Слузі народу" розповіли, що розглядають одразу декілька кандидатур на цю посаду.
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