Ніхто не проголосував! Названо кандидатів в Раду, які набрали нуль голосів. Список

В Україні 14 кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах не отримали жодного голосу на позачергових виборах в Верховну Раду.

Як повідомляє "Чесно", всі кандидати були самовисуванцями на Донбасі. 11 кандидатів у 51-му окрузі Донецької області і троє – в 105-м Луганській області.

"Це означає, що і самі кандидати не проголосували за себе, адже багато хто з них жили навіть не в межах округу, а в Києві та інших областях. Тому вони навіть не мали можливості це зробити. Така характеристика є свідченням того, що ці кандидати зареєстровані як технічні", – йдеться в повідомленні.

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Нуль голосів на 51 окрузі в Донецькій області отримали:

Житинський Ігор Юрійович

Карбан Ігор Олексійович

Кроха Олег Григорович

Олійник Андрій Юрійович

Остапенко Леся Григорівна

Ромашкіна Аліна Олександрівна

Степаненко Олександр Леонідович

Чанов Дмитро Геннадійович

Черенкова Марина Анатоліївна

Шморгун Юрій Іванович

Ясинівський Володимир Миколайович

Вибори в Україні

Також нуль голосів отримали наступні кандидати на 105 окрузі Луганській області:

Нікітченко Володимир Олегович

Підгірна Дар'я Сергіївна

Смольников Іван Станіславович

При цьому по одному голосу отримали 11 кандидатів, по два – чотири кандидати, по три голоси – ще чотири кандидати.

В цілому 41 кандидат отримав менш ніж 10 голосів: всього – 21 кандидат отримав 10 голосів в одному і тому ж 105-му окрузі, 19 кандидатів – в 51-му окрузі, один – в 133-му окрузі (Луганська область). При цьому 18 осіб з 41 кандидата тимчасово не працюють.

"Це також свідчення того, що ці кандидати могли виконувати чисто технічну функцію", – відзначили в "Чесно".

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