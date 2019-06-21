Ніхто не помітив: Зеленський ліквідував важливі підрозділи в ОПУ

У новоствореній структурі Офісу президента України зникли підрозділи, відповідальні за європейську інтеграцію.

Про це написав голова делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Володимир Ар’єв у Facebook.

Володимир Зеленський Радіо Свобода

"І це мені каже значно більше, ніж різні заяви та створення видимості демократичності, на кшталт екскурсій по Банковій чи перетворення колишнього музея Владіміра Лєніна в офіс Володимира більш сучасного", – пише нардеп.

Ар’єв не вважає зникнення департаменту євроінтеграції помилкою, яку можна списати на неуважність співробітників. "Той, хто переживає за євроінтеграцію, такого не зробить", –зауважив політик.

"Отже, це цілком усвідомлена стратегія? І якщо президент не бачить євроінтеграцію пріоритетною, то куди тоді він збирається завести Україну", – підсумував Ар’єв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський скасував більш ніж 150 указів, виданих його попередниками, першими трьома президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком, а також екс-президентом Віктором Януковичем.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал