"Ніхто не буде вмирати за Україну": дипломат висловився про значення НАТО

Жодна з країн-членів НАТО не захоче "вмирати" за Україну, якій в питанні національної безпеки потрібно розраховувати в першу чергу на свою армію.

Таку заяву зробив український дипломат і колишній міністр закордонних справ держави Володимир Огризко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Нам в першу чергу потрібна дуже потужна, серйозна армія. За нас ніхто не буде вмирати з будь країн-членів НАТО. Це об'єктивна реальність", - сказав він.

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"Гаранти нашої територіальної цілісності також не будуть вмирати за нас, хоч в Будапешті і поклялися це робити", - підкреслив дипломат.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в ЄС звернулися до України щодо її вступу в НАТО.