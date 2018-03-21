Нігерія: З полону "Боко Харам" звільнили 101 дівчину

Уряд Нігерії заявляє, що викуп за дівчат бойовикам не платили. Звільнення триває.З полону ісламістських бойовиків "Боко Харам" звільнили 101 дівчину. Про це у середу, 21 березня, повідомив уряд Нігерії, передає агенція AP.

Нігерійський уряд заявляє, що за звільнення школярок, викрадених бойовиками місяць тому, "викуп не платили", і що звільнення ще триває.

Нагадаємо, що поліція Нігерії понад місяць розшукувала 110 дівчат, зниклих після нападу 19 лютого на школу в місті Дапчі бойовиків ісламістського екстремістського угруповання "Боко Харам".

У 2014 році бойовики "Боко Харам" викрали близько 280 школярок з інтернату у місті Чибок на північному сході Нігерії. Частину викрадених, на думку правозахисників, могли використовувати як терористок-смертниць. Згодом, у серпні 2016 року було поширено відеозапис, в якому називались умови для звільнення школярок. Уряд Нігерії вступив у перегвори з "Боко Харам" і в обмін на звільнення понад 80 дівчат з-за ґрат випустили багато ув'язнених бойовиків.