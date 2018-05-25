Нідерланди й Австралія заявили про відповідальність Росії за збиття MH17

Оприлюднені напередодні висновки розслідування причин трагедії MH17 вказують на "безпосередню участь Росії", заявили в уряді Нідерландів. З аналогічною заявою виступили і в уряді Австралії.Нідерланди та Австралія вважають Росію відповідальною за її роль у збитті літака рейсу MH17. Про це йдеться в заяві уряду Нідерландів, котрий провів у п'ятницю, 25 травня, спеціальне засідання після того, як напередодні було оприлюднено висновки розслідування трагедії, повідомляє агентство AFP. Можливим наступним кроком може бути звернення до міжнародного суду чи міжнародної організації, інформує агентство Reuters.

Аналогічну заяву щодо відповідальності РФ оприлюднила у п'ятницю, 25 травня і міністерка закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, повідомляє dpa.

Раніше цього ж дня міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив про пряму причетність Москви до збиття пасажирського літака у липні 2014 року. За його словами, оприлюднені попередні висновки слідства щодо обставин трагедії "вказують на безпосередню участь Росії", цитує інформагенція Reuters.

Як повідомлялося, раніше США закликали Росію припинити брехати щодо обставин трагедії, та пояснити свою роль в катастрофі. В ЄС також закликали Москву зробити свій внесок у розслідування обставин трагедії рейсу MH17. Натомість у міноборони РФ вкотре відкинули усі обвинувачення у причетності до збиття літака.

Нагадаємо, в четвер об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малазійських авіаліній" заявила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. Як повідомив представник слідчої групи Вільберт Пауліссен на прес-конференції в Нідерландах, "Бук", з якого збили літак, було взято з 53-ї ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську.

Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), за даними слідства, було збито в липні 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.