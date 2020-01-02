Нічого не зробив: соціологиня пояснила популярність Зеленського серед українців

Президент України Володимир Зеленський поки не ухвалив жодного рішення, яке б розділило українське суспільство. Це дозволяє йому досі користуватися популярністю серед народу.

Таку думку висловила директорка фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна "РБК-Україна". Вона додала, що рано чи пізно до таких кроків доведеться вдатися.

"Якісь рішення доведеться ухвалювати, які ділять суспільство, наприклад, із землею. Тут є кому нагадати, що Зеленський не стоїть осторонь від цих питань. Будуть нагадувати, що саме він просуває цю ідею, і знайдуть спосіб донести це до людей", – зазначила Бекешкіна.

Водночас наразі українці все ж симпатизують чинному президентові.

"Поки що в них ще є надія. Розумієте, Зеленський особисто їм дуже подобається: "Він наш", "вони йому заважають", – пояснила експертка.

Під "вони" громадяни мають на увазі керівництво, яке залишилося на місцях.

"Кажуть, що поки рано судити, наскільки влада справляється зі своїми обіцянками. А для того, щоб визначитися, люди дають владі від року до трьох", – підкреслила Бекешкіна.

Володимир Зеленський все ще популярний як президент серед українців Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент привітав країну з Новим роком. Святкова промова Зеленського розлютила українців.

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