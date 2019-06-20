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"Нічого не повинні робити": Зеленський відмахнувся від полонених українських моряків

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Президент України Володимир Зеленський не збирається робити подальших кроків зі звільнення військовополонених у Росії моряків, оскільки Міжнародний трибунал ООН уже визнав незаконність дій Кремля.

Таку заяву в четвер, 20 червня, зробила прес-секретар президента Юлія Мендель, передає Inforesist.

"Санкції проти Росії йдуть завжди паралельно з іншими процесами. Коли ми говоримо про переговори на тему звільнення полонених, то ми повинні говорити про кожний окремий крок по-різному. У цьому випадку не ставиться під питання звільнення 24 військовополонених моряків, тому що вже є рішення Міжнародного трибуналу", – пояснила вона.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Мендель також додала, що Зеленський постійно говорить про те, що моряки повинні бути звільнені.

"І він (Володимир Зеленський – Ред.) зазначає, що тут ми вже нічого не повинні робити. Є рішення суду, і це повинно бути зроблено. Якщо Росія це зробить, то вона доведе, що готова до Мінських переговорів і до "нормандського формату", – додала прес-секретар.

Полонені моряки

Полонені моряки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міжнародний трибунал ООН із морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі і відпустити 24 полонених моряків.

Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряка.

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Теми
Загострення в Азовському моріРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийЮлія Мендель
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Так у НАС є Президент?
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леня зе
леня зе
правильно.это все попередныки.морячки по100к получили-факт.пэдро квартиры дал-факт.это цена за билет. рубль вход.выход два.
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