"Нічого не повинні робити": Зеленський відмахнувся від полонених українських моряків

Президент України Володимир Зеленський не збирається робити подальших кроків зі звільнення військовополонених у Росії моряків, оскільки Міжнародний трибунал ООН уже визнав незаконність дій Кремля.

Таку заяву в четвер, 20 червня, зробила прес-секретар президента Юлія Мендель, передає Inforesist.

"Санкції проти Росії йдуть завжди паралельно з іншими процесами. Коли ми говоримо про переговори на тему звільнення полонених, то ми повинні говорити про кожний окремий крок по-різному. У цьому випадку не ставиться під питання звільнення 24 військовополонених моряків, тому що вже є рішення Міжнародного трибуналу", – пояснила вона.

Володимир Зеленський

Мендель також додала, що Зеленський постійно говорить про те, що моряки повинні бути звільнені.

"І він (Володимир Зеленський – Ред.) зазначає, що тут ми вже нічого не повинні робити. Є рішення суду, і це повинно бути зроблено. Якщо Росія це зробить, то вона доведе, що готова до Мінських переговорів і до "нормандського формату", – додала прес-секретар.

Полонені моряки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міжнародний трибунал ООН із морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі і відпустити 24 полонених моряків.

Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив під вартою 24 полонених українських моряка.

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