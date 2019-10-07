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7 жовтня • оновлено в 17:57
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Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
кореспондент OBOZREVATEL Всі статті автора

"Ви дурні, чи що, хлопці?" Бабченко попередив Зеленського про загрозу нового Майдану

25.4т Читати матеріал російською

Протести в Україні 6 жовтня проти "формули Штайнмаєра" не були Майданом у повному розумінні слова – це була попереджувальна акція з метою позначити "червоні лінії", за які владі не варто виходити.

Президенту Зеленському та його команді не слід намагатися виконати Мінські домовленості, оскільки вони представляють собою фількину грамоту. З приводу участі президента Росії Путіна в "нормандському" саміті також не треба хвилюватися. Головне – просто "нічого не чіпати руками".

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський журналіст Аркадій Бабченко.

Чи вважаєте ви, що йдеться про реальну загрозу для влади в Україні?

– Поки ні. Це була попереджувальна акція, щоб позначити "червоні лінії".

Безумовно, це не справжній Майдан. Але, якщо курс не зміниться, думаю, все до цього дійде.

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Яка ваша думка щодо висунутих владі вимог (повний їхній список можна прочитати в кінці цієї публікації)?

– Вважаю, що всі ці вимоги, окрім останніх двох, цілком здійсненні. Власне, зараз ми живемо в реальності, коли ці умови не такі вже здійсненні.

Але вихід із "Мінська", на мій погляд, малоймовірний. А про Богдана я нічого сказати не можу. Це вже не в моїй компетенції (сміється).

Чи згодні ви з тим, що виконання навіть декількох озвучених умов означатиме кінець "нормандських переговорів", зокрема, найближчих за участю президента Росії Путіна?

– Не думаю.

Для чого потрібні були всі ці "нормандські переговори"? Все це було зроблено в 2014-2015 роках, щоб зупинити просування танкових колон Росії. І це просування зупинили.

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Далі ці "нормандські переговори" можна вести 5 років, 10 років. Зараз це не має жодного значення. Тому що ця "ракова пухлина" на сході України купірувана. Статус-кво, який зберігається нині – це оптимальний варіант. Нічого кращого не придумати.

Зараз є тільки два варіанти розвитку подій, переконаний Бабченко

Зараз є тільки два варіанти розвитку подій, переконаний Бабченко

Я не розумію, навіщо потрібні ці вибори на Донбасі, навіщо його реінтегрувати назад в Україну, на дідька лисого це все потрібно.

Просто стоять війська і тримають цю "ракову пухлину", не дають їй розширюватися, і все, цього достатньо.

Тому, буде скасована "нормандська зустріч", чи ні – на мій погляд, це вторинне питання.

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Минула влада розуміла, що "нормандський формат" – це фількина грамота, а прийшла нова влада і чомусь вирішила, що ці домовленості треба виконувати. На якого дідька? Ви дурні, чи що, хлопці?

І щодо "ракової пухлини". Чи вважаєте ви, що імплементація "формули Штайнмаєра" може призвести до того, що вона збільшиться?

– Звичайно ж. Якщо це буде внесено до Конституції України, вона якщо і не збільшиться, то буде узаконена, з цим вже нічого не можна буде вдіяти.

Яка ваша особиста порада для влади України з точки зору збереження її власної життєздатності й із точки зору інтересів України?

– Зараз є тільки два варіанти розвитку подій.

Перший – оптимістичний. Коли нинішня влада просто сидить і нічого не чіпає руками. 5 років вони якось пересидять.

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Знаєте, це як коли мавпочку в космос запустили: ти там літай, але руками нічого не чіпай.

Другий варіант – песимістичний. Майдан із усіма наслідками, що випливають.

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Довідка OBOZREVATEL. Список вимог народного віче в Києві 6 жовтня 2019 року:

  • Заборонити впровадження особливого статусу для окремих районів Донеччини і Луганщини або будь-яких інших регіонів України.

  • Заборонити використання амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".

  • Заборонити відведення українських військ від лінії розмежування.

  • Заборонити створення будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема "народних міліцій" на території окупованого Донбасу.

  • Заборонити проведення виборів у будь-які органи влади або самоврядування на території так званих "ДНР" і "ЛНР" до отримання повного контролю вздовж усього українсько-російського кордону.

  • Вийти з безперспективного Мінського формату й ініціювати Будапештський формат переговорів.

  • Відправити у відставку главу ОПУ Андрія Богдана.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Особи
Аркадій Бабченко Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Новини Донбасу
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ХТО НЕ В ОКОПАХ - ТОТ НЕ УКРАИНИЦ!
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Марченко Юра
Марченко Юра
Майдана больше не будет никогда ,потому что украинскому народу картавый, порох ,боксер,пастор cвоими черными делами сделали прививку от него на 100 лет вперед.
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1
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Spiridonov Alexandr, тогда и пындосы перестанут вам даже что-то обещать.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Марченко Юра, Правильно, будет надо - отпилят Зеленскому башку и без Майдана.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Российский журналист Бабченко считает, что украинцы должны продолжать убивать друг друга. Его же убили и ничего.
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