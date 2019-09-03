Нічого не буде? Зеленський розвіяв головний міф про недоторканність нардепів

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що після зняття недоторканності у народних депутатів України збережеться так званий індемнітет, і вони не будуть нести відповідальність за політичні рішення.

Таке висловлювання прозвучало з трибуни Верховної Ради під час розгляду цього питання. "Я хочу вкотре розвіяти всі міфи й усі політичні маніпуляції. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальність за політичні рішення, голосування чи будь-які політичні та публічні виступи", — сказав глава держави.

Володимир Зеленський Скріншот із відео

Водночас Зеленський закликав парламентарів проголосувати за зняття депутатської недоторканності.

"Це законодавчий орган державної влади — це парламент, а не [злодійська] "малина", де можна п'ять років ховатися під куполом", — підкреслив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня, у перший день роботи Верховної Ради України 9-го скликання, народні депутати проголосували за низку важливих призначень і законопроектів. Серед інших, нардепи в першому читанні схвалили довгоочікуваний законопроект про скасування депутатської недоторканності.

2 вересня Верховною Раді України рекомендували остаточно внести зміни до Конституції, які стосуються обмеження недоторканності народних депутатів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!