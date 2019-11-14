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14 листопада • оновлено в 23:18
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Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Нічого було набирати депутатів за оголошеннями!

1.9т

Проста депутатка Аня Скороход стала знаменитістю після плачу за правками щодо анбандлінгу. Тоді істерику списали на гормони вагітності. Хоча Рада бачила чимало вагітних і немовлят таке сталося уперше.

Нині Аня заявила, що на неї тиснули за голосування за землю. А Давид Арахамія повідомив детективну історію, як співмешканець Ані — колишній російський банкір в бігах, ніхто і ніяк в нинішньому парламенті тиснув і погрожував цілим депутатам із енергетичного комітету. А сама Аня типу пропонувала колегам гроші.

Після того, як Арахамія здриснув із поліграфа — його слова хочеться ділити надвоє.

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Але якщо росіянин в бігах справді штормить енергокомітет — то де були очі СН, які записували по франшизі цю пані на округ Онищенка.

Те, що Аню сьогодні гладили по шерсті і підбадьорювали такі метри як Юлія Тимошенко чи Новінський — ознака, що Аня не пропаде у разі виключення із фракції і примкне до цих китів. Тим паче, якщо подивитися, хто помагає розігнати історію про ущемлену Аню, у якої коханого висилають чоловіка через партійну диктатуру — помагають НАШ, ЗІК, 112, нюзван)

Якби Слуги народу не ховалися від журналістів — каналазацію уже прорвало. І телеграмами з помиями. І оцей кейс, де Аня уже на додачу розповідає, як їй "вільній людині забороняли відвідувати канали і висловлювати свою думку".

Мораль — а нічого набирати депутатів з парканів за оголошеннями.

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Автор
Марина Данилюк-Ярмолаєва Марина Данилюк-Ярмолаєва
Особи
Ганна Скороход Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу скандали Верховна Рада України
Джерело
Джерело: Facebook Марини Данилюк
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Этот Арахамия - мелкий фраер и украинцы дожились до управления собой не титульной нации.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Здається, отара і презика знайшла за оголошенням.
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