"Ніби я Іхтіандр": призначений Зеленським глава Миколаївської ОДА зловив "енергію Посейдона"

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стадник на вихідних їздить до моря в Одесу і Коблево, щоб "зарядитися енергією Посейдона".

Про це він розповів в інтерв'ю виданню NikLife. За словами чоловіка, через напружений графік роботи йому довелося забути про особисте життя, сім'ю і захоплення.

"Я дуже люблю подорожувати по Україні, а саме мені імпонує Закарпаття та Львів, але на жаль, з приходом на посаду немає можливості радувати себе поїздками в західному напрямку. Єдине, що у мене залишилося в списку захоплень, це купання взимку. Я це роблю вже протягом 20 років.

Практично кожні вихідні я їжджу в Коблево, або Одесу, мені це подобається, я таким чином змиваю з себе негатив і набираюся енергією від Посейдона. [Коблево] В першу чергу тому, що там нікого немає, взагалі нікого. Тільки я і чайки. Останній раз, коли я купався, прибігли всі і дивилися на мене, ніби я якийсь "Іхтіандр", – розповів він.

Олександр Стадник

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