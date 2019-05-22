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/Політика

Ніби Порошенка й не було: Зеленський влаштував тотальну зачистку

6.6тЧитати матеріал російською

З офіційного сайту президента України зникла вся інформація про п'ятого українського лідера Петра Порошенка.

Відлік подій почався з інавгурації Володимира Зеленського 20 травня, коли переможець президентських виборів офіційно вступив на посаду.

На веб-ресурсі очільника держави немає жодної новини, заяви, фото і відео Порошенка. Під час запиту "Порошенко" в часовому діапазоні з 2014-го по 2019 рік сайт видає нібито 1833 результати, але з уточненням: "За вашим запитом нічого не знайдено". Водночас діапазон вибраних у пошуковому рядку дат збивається.

Ніби Порошенка й не було: Зеленський влаштував тотальну зачистку
Ніби Порошенка й не було: Зеленський влаштував тотальну зачистку

Матеріали, які раніше були опубліковані на сайті, збереглися тільки в кеші Google. Однак під час спроби перейти на них користувачів автоматично переспрямовують на головну сторінку president.gov.ua.

Ніби Порошенка й не було: Зеленський влаштував тотальну зачистку

"До Зе ніби нікого й не було. У ФБ ще зачистка не пройшла, але посилання на сайт АПУ зі старими новинами не працюють. Люди в чорному. Блим. І все стерлося", – іронічно прокоментувала у Facebook колишній начальник прес-служби Національного банку України Леся Войтицька.

Під її постом розгорнулася дискусія, у якій прозвучала теза про те, що нібито всі президенти видаляли інформацію про своїх попередників, зокрема й Петро Порошенко.

"Якщо правильно пам'ятаю, кожен новий президент зачищає старий сайт. Коли хотіла знайти якісь накази януковичські, то нічо не було", – написала Вікторія Власенко.

"Те ж саме було за Пороха і Яника, прогугліть і не розводьте паніку", – зазначив Олексій Кравчук.

"Так само робили й президенти-попередники. Це точно", – підкреслила журналіст Тетяна Висоцька.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Колаж

Співробітник Адміністрації президента (2015-2018 рр.) та екс-координатор роботи з іноземними медіа АП Ярема Дух пояснив, що команда Петра Порошенка запустила сайт із нуля, тому там не було новин, указів і фотографій екс-президента Віктора Януковича й колишніх лідерів України.

Ніби Порошенка й не було: Зеленський влаштував тотальну зачистку

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення вищих посадових осіб України. Хто і яку посаду отримав, можна прочитати тут.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Журба Валентина
Журба Валентина
мелко... но, похож, в этом весь Зеленский
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Еще дождетесь: будет новый ХХ-й съезд КПСС и развенчание культа личности. Как при Совке: каждый последующий должен оплевать предыдущего. А Зе на это мастер - тренировался много лет говорить обо всех политиках только гадости. Удивляюсь, что уже прошло 2 дня, а "самого тупого" Кличко еще не тронули.
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
хорошо но мало, лучше посадить петрушку
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