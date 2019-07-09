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"Ні за яких умов!" Гриценко розкритикував перегляд мовного закону

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Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко розкритикував ідеї членів команди президента України Володимира Зеленського змінити мовний закон.

Політик пообіцяв продовжити боротьбу і популяризацію української мови в ефірі програми "Свобода слова" у вівторок, 9 липня.

"За жодних умов наша фракція не дозволить нікому скасувати закон про мови! Не буде такого, щоб в Україні була інша державна мова", – наголосив Гриценко.

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Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Скріншот з відео

Він також поділився своїми ідеями, як уникнути мовних конфліктів і зробити українську мову ще популярнішою. "Нам потрібні стимули, яких у законі зараз мало. Закликаю приєднатися волонтерів, які займаються перекладом і друком продукції", – зазначив політик.

"Сучасний класний український продукт. І в кіно, і на телебаченні, і в видавництвах це повинно стати візитівкою. Ми не дамо знищувати ні мову, ні нашу культуру. Інакше країни не буде!" – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Закон про мови
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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