"Ні за яких умов!" Гриценко розкритикував перегляд мовного закону

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко розкритикував ідеї членів команди президента України Володимира Зеленського змінити мовний закон.
Політик пообіцяв продовжити боротьбу і популяризацію української мови в ефірі програми "Свобода слова" у вівторок, 9 липня.
"За жодних умов наша фракція не дозволить нікому скасувати закон про мови! Не буде такого, щоб в Україні була інша державна мова", – наголосив Гриценко.
Анатолій Гриценко
Скріншот з відео
Він також поділився своїми ідеями, як уникнути мовних конфліктів і зробити українську мову ще популярнішою. "Нам потрібні стимули, яких у законі зараз мало. Закликаю приєднатися волонтерів, які займаються перекладом і друком продукції", – зазначив політик.
"Сучасний класний український продукт. І в кіно, і на телебаченні, і в видавництвах це повинно стати візитівкою. Ми не дамо знищувати ні мову, ні нашу культуру. Інакше країни не буде!" – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський заявив, що жителям окупованого Донецька потрібно дати можливість говорити і заповнювати документи тією мовою, яку вони оберуть.
Раніше президент висловився про українську мову на Донбасі. "Мені, чесно вам скажу, абсолютно все одно, якою мовою говорите, ви завжди українці, ми всі один одного розуміємо", – сказав він.
Потім керівник Офісу президента Андрій Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.
На прес-конференції в Торонто Зеленський заявив, що Україні потрібно повертати своїх людей, не звертаючи уваги на те, якою мовою вони говорять.
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