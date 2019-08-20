Рішення з наслідками: чи перенесе Україна посольство в Єрусалим

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу публічно не піднімав питання про перенесення посольства України з Тель-Авіва у Єрусалим під час візиту до Києва.

Ця тема незручна для України – українським політикам довелося б публічно сказати ізраїльським партнерам "ні". А цього Київ уникає, щоб не зіпсувати відносини з Ізраїлем.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Нетаньягу і Зеленський придумали компромісну формулу – замість перенесення диппредставництва відкрити в Єрусалимі абсолютно новий заклад.

Контекст

Українські та ізраїльські політики домовилися під час візиту Нетаньягу не обговорювати публічно питання, щодо яких немає єдиної позиції.

Ізраїльські політики лобіюють іноземну дипломатичну присутність у Єрусалимі на всіх рівнях, в усіх зарубіжних країнах (і в Україні зокрема).

Для Києва ж такий крок – недоцільний, оскільки несе безліч ризиків.

Банкова дала Нетаньягу можливість показати своїм виборцям "перемогу", уникнувши водночас проблем із арабським світом.

Зеленський і Нетаньяху

Про що говорили

Натомість українська сторона вирішила не ставити Нетаньягу в незручне становище, запитуючи його про позицію Ізраїлю щодо російсько-української війни. Або з'ясовуючи плани Ізраїлю щодо підтримки міжнародних санкцій проти РФ.

Міркування ж ізраїльської влади в цьому питанні – балансувати між Україною і Росією, не стаючи на бік жодного з учасників конфлікту.

Тому глави держав обмежилися питаннями про зону вільної торгівлі, або визнання Голодомору геноцидом (питання, яке може бути вирішене тільки після виборів і формування нового Кнесету).

А глава МВС України Арсен Аваков взагалі відверто підіграв Нетаньягу, назвавши ситуацію з упередженим ставленням до українців на ізраїльському кордоні "вирішеною". Що не відповідає дійсності.

Однак вже після закінчення візиту питання посольства таки виникло. І в несподіваному форматі: Нетаньягу гасив наслідки "інформаційної пожежі" за участю своєї дружини (яка кинула шматок короваю на землю, чим викликала гнів української аудиторії) і записав відеозвернення. І там, серед заперечень щодо неповаги його дружини до України (адже вона, мовляв, спеціально під візит навіть одяглася в національні кольори країни), ізраїльський прем'єр одним із досягнень зустрічі із Зеленським назвав "відкриття представництва України в Єрусалимі".

Ця фраза ізраїльського прем'єра миттєво породила багато питань: про яке представництво йдеться? Який його статус? Чи є воно заміною посольства-консульства?

Принципове питання

Для Ізраїлю питання перенесення дипломатичних представництв іноземних держав із Тель-Авіва до Єрусалиму має важливе політичне значення – статус міста Єрусалим, який є ключовим елементом ізраїльсько-палестинського конфлікту, не врегульовано, а міжнародна присутність легітимізує претензії Ізраїлю на одноосібне володіння містом (всупереч принципу "дві держави для двох народів").

Річ у тім, що Ізраїль вважає Єрусалим (увесь) своєї єдиною і неподільною столицею, хоча його суверенітет над східною частиною міста офіційно не визнаний ООН і більшістю міжнародної спільноти. Палестинці розглядають столицею своєї майбутньої держави Аль-Кудс (Східний Єрусалим), погоджуючись, що єврейська (західна) частина міста буде – в разі досягнення остаточного врегулювання – столицею Ізраїлю.

Тому ізраїльські політики лобіюють іноземну дипломатичну присутність в Єрусалимі на всіх рівнях, в усіх зарубіжних країнах (і в Україні в тому числі). Спочатку цього вдалося домогтися від США – що стало знаменною подією в історії Ізраїлю і, звичайно, додало політичних бонусів Нетаньягу.

Нетаньягу про представництво Стопкадр з відеороліку

Для Києва ж такий крок – недоцільний, оскільки несе безліч ризиків: Україна може стати учасником чужого конфлікту. З усіма негативними наслідками, що випливають звідси, для нашої країни.

По-перше, наслідки політичні. Перенесення посольства України в Єрусалим призведе до демаршу з боку щонайменше 54 мусульманських країн, які є членами ООН. Звичайно, це призведе до двосторонніх ускладнень з ними, в т.ч. в рамках ООН та інших міжнародних організацій – ці країни до недавнього часу підтримували всі українські резолюції по окупованих Криму і Донбасу.

До того ж, міжнародна реакція на визнання президентом США Дональдом Трампом Єрусалиму столицею Ізраїлю мала переважно негативний характер. ООН, Єврокомісія, лідери Великобританії, ФРН, Німеччині, МЗС Іспанії та Чехії заявили про необхідність вирішення питання статусу Єрусалиму шляхом переговорів. Генасамблея ООН ухвалила 21 грудня 2017 резолюцію, яка закликала держави не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Тому Україна ризикує отримати конфлікт з міжнародними організаціями та країнами-членами ЄС (поки жодна європейська країна не перевела свого посольства в Єрусалим, а ті, хто це анонсував – справу до кінця так і не довели).

По-друге, питання безпеки. З високою часткою ймовірності стануть можливі терористичні акти (в тому числі в рамках так званої "інтифади ножів") проти громадян України, які проживають в Ізраїлі, Палестинській автономії та інших мусульманських країнах (можливо, і мусульманськими екстремістами в європейських країнах).

Тільки за останні три роки на території Ізраїлю було скоєно близько 400 терористичних актів – при цьому майже в 200 випадках ці злочини були скоєні із застосуванням холодної зброї, в 120 випадках – вогнепальної зброї, в 10 – використані вибухові пристрої. Більшість згаданих протиправних дій відбулося саме в Єрусалимі, а також в місцях компактного проживання ізраїльських арабів. При цьому, динаміка терористичної небезпеки в Єрусалимі має тенденцію до загострення.

По-третє, фактор фінансовий. Будь переїзд – задоволення не з дешевих. За розрахунками МЗС, перенесення посольства України з Тель-Авіва до Єрусалиму потребують додаткового фінансового навантаження на державний бюджет в сумі понад 2,5 млн доларів США.

При цьому, офіційні дані не включають додаткових витрат, які можуть виникнути в процесі переїзду, облаштування і забезпечення безпеки нової будівлі посольства. Наприклад, витрати на перевезення дітей співробітників посольства в школу: їх щодня автотранспортом посольства доведеться возити в школи Тель-Авіва і назад (оскільки в Єрусалимі відсутні міжнародні та загальноосвітні школи для дітей репатріантів) – а це близько 250 км в день.

За даними OBOZREVATEL, ні про яке перенесення дипломатичного представництва України (посольства або навіть консульства) з Тель-Авіва до Єрусалиму за результатами візиту поки що не йдеться. "Мова йде про можливість відкриття інноваційного офісу в Єрусалимі – і такого ж офісу в Києві, які будуть працювати паралельно на залучення інвестицій", - розповів співрозмовник в дипломатичних колах.

Така ідея виникла в оточенні Володимира Зеленського і Беньяміна Нетаньяху, відповідне доручення вони спустили на рівень виконавців в МЗС. Зараз ця ідея ще не оформлена в концепцію, тому не відомо навіть хто там буде працювати – дипломати, держслужбовці або просто найманий персонал (місцевий і з України), який статус матимуть ці представництва і тп.

Таким чином, ідею з цим представництвом можна вважати компромісним варіантом: Київ дає "пас" Нетаньяху - можливість показати своїм виборцям "перемогу". Натомість – отримати бонуси у вигляді політичної лояльності Ізраїлю і навіть певної допомоги (лобізм молодого українського президента перед майбутньою його зустріччю з президентом США Трампом, з яким у Нетаньяху близькі стосунки). Зате Києву такий варіант дозволяє уникнути проблем з арабським світом.

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