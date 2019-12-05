В Верховной Раде произошла первая потасовка. Подрались слуги народа Максим Бужанский и Гео Лерос. Как оказалось, камнем преткновения стали женщина и партийная дисциплина.

Речь идет о коллеге нардепов Ирине Верещук. Благодаря "сливу" Джокера, мы узнали формальный повод потасовки. Но давайте по порядку.

Во фракции "Слуги народа" последний месяц гласное табу — на эфиры условных пророссийских каналов не ходят. Речь идет о всех телекалах из самой РФ (это логично), а также о группе вещатилей, которую связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. Это телеканалы 112, Newsone и ZIK. Мол в кулуарах или стенах парламента на вопросы отвечаем, но на эфирах не выступаем.

Такое правило действует для всех и было введено после скандального случая с нардепом из СН Евгением Шевченко. Избранник еще в октябре не советуясь с коллегами взял и вышел в эфир "Первого", где подискутировал с ведущим и обвинил в организации акций протеста "Ні Капітуляції" националистов.

Все бы ничего, но сделал он это в эфире пропагандистского канала, да еще и сам похвастался этим в Facebook. Такой перфоманс не понравился многим из фракции "Слуги", отдельные нардепы и вовсе потребовали исключить его из монобольшинства. Одним из таких людей, к слову, был и Гео Лерос.

Переписка в закрытом чате "слуг"

Переписка в закрытом чате "слуг"

Руководство СН решило от греха подальше запретить ходить на эфиры таких каналов абсолютно всем. Как говорится — вопрос партийной дисциплины.

Сегодняшний конфликт во многом продиктован этим правилом. Ирина Верещук достаточно часто ходит на эфиры различных телеканалов, ей это нравится и она решила не считаться с позицией фракции, пошла на эфир Newsone.

Такая ситуация вызвала возмущение у Лероса, который высказался в грубой форме в общем чате нардепов СН, которые комментируют позицию партии в эфирах: "Так может, кто не слушает позицию партии, исключаем нах"й, как бы". Далее по диалогу видно, что несмотря на вмешательство Ирины Верещук, матов меньше от Лероса не стало.

За коллегу Верещук в Раде решили вступиться сразу несколько человек. Активнее из всех был Максим Бужанский, который завел "на разговор" Лероса и надавал тому "лещей".

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