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Ні – податкам і армії. Так – наркотикам: чим небезпечна ідеологія "Слуги народу"

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В основі ідеології президентської партії "Слуга народу" лежить теорія, яка по своїй суті небезпечніша, ніж анархія в чистому вигляді.

Як повідомляв представник Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук, політсила взяла за основу так звану модель лібертаріанства. Втім, член президентської команди вкрай поверхово пояснив, що ж вона передбачає. Тому OBOZREVATEL вирішив розібратися в цьому докладніше.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Постер серіалу "Слуга народу"

Що передбачає лібертаріанство

  • З точки зору лібертаріанського анархізму, оподаткування є примусовим і зазіхає на приватну власність, тому його слід скасувати. Захистом громадян в цьому випадку повинні займатися приватні охоронні організації. Також лібертаріанці виступають проти будь-яких митних зборів.

  • Вони проти військової повинності, що особливо цікаво з огляду на війну на Донбасі.

  • Лібертаріанці висловлюються проти контролю за лікарськими препаратами з боку держави, зате вони за легалізацію наркотиків.

  • У лібертаріанському суспільстві стосунки між людьми регулюються контрактами (як усними, так і письмовими), а не державою.

  • Наклеп не є насильницькою дією, тому за неї не може бути покарання в лібертаріанському суспільстві, якщо вона не заборонена контрактом.

  • Лібертаріанці проти обов'язкової школи, навчання – це особиста справа дітей і їх батьків.

  • У лібертаріанському суспільстві не можна покарати людину, що пропагує нацистські погляди (але потрібно це зробити, якщо вона спробує їх реалізувати).

  • Лібертаріанці – не демократія, тому що, на їхню думку, ніяка більшість не має права вирішувати навіть за одного.

Ні – податкам і армії. Так – наркотикам: чим небезпечна ідеологія "Слуги народу"

РБК

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Зрозуміло, в сучасних умовах побудувати справжнє лібертаріанство команді Зеленського явно не вдасться. Багато в чому ідеологія президента суперечить принципам цивілізованого світу, та й не буде сприйнята більшістю українців.

Однак спробуйте уявити "лібертаріанський рай" в Україні. Страшно? Нам також.

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тег
Партія "Слуга народу"
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да похрен нам что там пишут Порошенко те тролли))))при любом раскладе Зеленский лучше чем мега ворюга и предатель бывший)))))))или вы предлагаете опять мегаворюгу поставить что бы он последние трусы украл у людей и полностью продал страну и ее имущество????
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну так правильная позиция! Как же там... А вот: "Вместо пушек лучше бы пенсионерам деньги отдали!!!". Не помните кто это кричал? Про клевету, которую Зе, якобы, не считает преступлением... Так когда Янек пытался закон о клевете принять, кто хором выл? Не? Не помните? Ну ладно. "...нельзя наказать человека, пропагандирующего нацистские взгляды..." так никто и не наказывает. В Дуркиане нацизма нет, кого ж наказывать?
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Демяник Ярослав
Демяник Ярослав
Аж тонить як Бодський командою лиже зад Порошенку , щодня обливаючи брудом Зеленського
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