Ні – податкам і армії. Так – наркотикам: чим небезпечна ідеологія "Слуги народу"

В основі ідеології президентської партії "Слуга народу" лежить теорія, яка по своїй суті небезпечніша, ніж анархія в чистому вигляді.

Як повідомляв представник Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук, політсила взяла за основу так звану модель лібертаріанства. Втім, член президентської команди вкрай поверхово пояснив, що ж вона передбачає. Тому OBOZREVATEL вирішив розібратися в цьому докладніше.

Володимир Зеленський Постер серіалу "Слуга народу"

Що передбачає лібертаріанство

З точки зору лібертаріанського анархізму, оподаткування є примусовим і зазіхає на приватну власність, тому його слід скасувати. Захистом громадян в цьому випадку повинні займатися приватні охоронні організації. Також лібертаріанці виступають проти будь-яких митних зборів.

Вони проти військової повинності, що особливо цікаво з огляду на війну на Донбасі.

Лібертаріанці висловлюються проти контролю за лікарськими препаратами з боку держави, зате вони за легалізацію наркотиків.

У лібертаріанському суспільстві стосунки між людьми регулюються контрактами (як усними, так і письмовими), а не державою.

Наклеп не є насильницькою дією, тому за неї не може бути покарання в лібертаріанському суспільстві, якщо вона не заборонена контрактом.

Лібертаріанці проти обов'язкової школи, навчання – це особиста справа дітей і їх батьків.

У лібертаріанському суспільстві не можна покарати людину, що пропагує нацистські погляди (але потрібно це зробити, якщо вона спробує їх реалізувати).

Лібертаріанці – не демократія, тому що, на їхню думку, ніяка більшість не має права вирішувати навіть за одного.

РБК

Зрозуміло, в сучасних умовах побудувати справжнє лібертаріанство команді Зеленського явно не вдасться. Багато в чому ідеологія президента суперечить принципам цивілізованого світу, та й не буде сприйнята більшістю українців.

Однак спробуйте уявити "лібертаріанський рай" в Україні. Страшно? Нам також.

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