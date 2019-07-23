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"Ні перед чим не зупиняться": названа головна загроза для Зеленського в новій Раді

1.1т Читати матеріал російською

Прохід до нової Верховної Ради України прокремлівської партії "Опозиційна платформа – За життя" є головною загрозою для президента Володимира Зеленського та його політсили "Слуга народу".

Адже реваншисти можуть спробувати здобути статус абсолютної неформальної влади. Таке попередження озвучив український журналіст Роман Цимбалюк в інтерв'ю проекту After Empire (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Для команди Зеленського і "Слуги народу" не Порошенко і його команда є загрозою, а саме ось ці хлопці ("Опоплатформа – За життя". – Ред.). Тому що вони з колосальним досвідом, колосальними грошима, з можливістю вирішувати питання на російському ринку. І в разі чого – вони можуть стати де-факто неформальною владою", – вважає він.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

LIGA.net

"Є офіційні органи влади, а є тіньові, які змушують ухвалювати ті чи інші рішення. І зараз з одного боку ми говоримо про 15% проросійського електорату, але амбіції у цих людей набагато більші. З політичної точки зору вони ні перед чим не зупиняться. І Зеленський не буде якоюсь там перешкодою", – підкреслив Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що президент Росії Володимир Путін робить великі ставки на політсилу свого кума Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя". Адже з її проходженням у Верховну Раду він отримає там своїх офіційних представників.

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Особи
Володимир Зеленський Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Зеленский теперь царь)))))все теперь его)))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кто пишет эти бредни?у зеленского уже 229 мест ему пофиг на всех он сам все может))))))
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