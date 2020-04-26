Ні пенсій, ні субсидій: Южаніна назвала наслідки саботажу вимог МВФ

Невиконання вимог МВФ і, як наслідок, неотримання Україною чергового траншу призведе до вимушеної зупинки всіх соціальних виплат. Однак у таких умовах монобільшість блокує ухвалення закону про банки, без якого кредиту Україна не отримає.

Про це в ефірі YouTube каналі "Без Хайпу" повідомила народний депутат від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна.

Ніна Южаніна eurosolidarity.org

За її словами, профільний комітет парламенту із понеділка розглянув 16 тисяч поправок до закону про банки, однак зупинив розгляд, коли залишилося менше 100 поправок. Южаніна переконана: це свідчить про навмисне затягування з боку представників монобільшості, які й "наплодили" цей "поправочний спам".

"Почали детально розглядати всі поправки, починаючи з понеділка. Щодня по 7-8 годин продовжувалось засідання комітету. Було очевидно з першого ж дня, що автори поправок більше займалися політикою, ніж професійними поправками, поясненнями цих поправок – що міняють і для чого", – розповіла Южаніна.

Народна депутатка переконана: переважна більшість поправок до законопроекту була подана виключно задля недопущення його ухвалення.

"Я знаю, що наше засідання транслювалось у прямому ефірі. Дуже жаль, що в черговий раз відбувалось промивання мізків людям, які не розуміються в тонкощах питання. Насправді виступали одні й ті ж самі 5 людей, які отримали підготовлених 6 тисяч поправок, роздрукували їх на декількох аркушах – і вийшло таким чином 16 тисяч поправок", – пояснила Южаніна.

На її думку, з тисяч поправок реально могли би покращити законопроект хіба що 200. При цьому, "ЄС" подала лише 5 правок - і всі вони отримали підтримку комітету.

Южаніна стверджує, що парламент мав реальну можливість розглянути і проголосувати закон у п’ятницю 24 квітня на позачерговому засіданні – для цього треба було розглянути менше ста поправок. Але засідання комітету відклали на наступний тиждень.

"За чотири дні наполегливої праці ми пройшли і зупинились на 16300-й поправці. Сьогодні можна було о 9 ранку до розглянути або ж вчора працювати не до 18, а до 19 години – і ми б уже сьогодні вийшли на розгляд цього проекту закону", – переконана Южаніна.

За її словами, депутати-"спамери" не приховують того, що 16 тисяч поправок замість них готували інші люди.

"Звісно, вони не писали, і деякі з них, виступаючи, говорили, що це група юристів, група радників, ще якась група людей, які заздалегідь готували ці поправки, дали їм в руки, і вони їх коментували. Вони намагалися якось змити з себе оте тавро "спамерів", яке поставив на них народ. Тому що кожен із них за весь період роботи парламенту подав по 5, по 10, найбільше – здається, 24 поправки було подано – за весь період роботи!", – дивується Южаніна.

Представниця "Європейської Солідарності" наголосила, що націоналізація ПриватБанку відбулася в інтересах мільйонів українців.

"Націоналізація ПриватБанку врятувала вкладників – а Їх 20 мільйонів людей, які не втратили жодної копійки. І не зважати на те, що країна пішла на такий дуже непопулярний, ризикований крок, знаючи, хто є власниками цього банку, – ми маємо бути вдячні за таку рішучість. За ті кроки, які були вжиті", – зазначила Южаніна. Вона наголосила, що ухвалення банківського закону дозволить удосконалити такі специфічні, складні фінансові процедури.

Закон, який є однією з основних умов для отримання фінансової програми МВФ, треба ухвалити якомога швидше – переконана Ніна Южаніна. Вона застерігає, що якщо не буде кредиту, Україна буде змушена зупинити соціальні виплати з бюджету. Або буде дефолт.

"Для того, щоб не було дефолту без кредиту МВФ, зараз треба припинити всі виплати із бюджету. Тоді дефолту не буде. Якщо Україна на це погодиться – щоб всі соціально захищені статті зупинити, все – ні пенсій, ні допомоги малозабезпеченим родинам, ні на дітей, ні субсидій. Бо вже дуже небагато часу залишилось. З такою економічною стагнацією ми вже зараз матимемо зовсім обмежений ресурс надходжень – я навіть не знаю, чи буде спроможність для фінансування армії", – застерегла Южаніна.

"Ми стоїмо в черзі до 103 країн, які вже попросили у МВФ про допомогу і про кредитування. Принципово ухвалити законопроект і зробити це якомога швидше, а не затягувати час", – додала вона.