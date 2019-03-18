"Ні клаптика своєї землі не віддамо": Порошенко зізнався у випробуваннях нового ударного озброєння

Президент України Петро Порошенко має намір розвивати новітні ракетні технології в Україні для того, щоб у повній мірі захистити країну від агресії.

Про це глава держави заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV". Він також анонсував випробування ударних безпілотників, отриманих у результаті домовленостей із Туреччиною.

"Ми ні на кого не збираємося нападати. Це моя принципова позиція. Нас не цікавить жоден клаптик землі за межами визнаних на міжнародному рівні кордонів України. Але ми ніколи не віддамо ні клаптика своєї землі! Тому я віддав наказ і оборонний комплекс активізувався до випробування відповідних типів ракет", – сказав президент.

Петро Порошенко Скріншот з відео

За його словами, з моменту припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності, який порушила Росія, Україна отримала нові можливості.

"Чому ми сьогодні повинні сидіти, склавши руки, якщо у нас є ракетні технології, відповідні фахівці?" – запитав президент.

"У нас зараз є агресія, і ми б безвідповідально поводилися, якби не вдосконалювали наші ракетні технології, збільшували радіус ракет, які будуть стояти у нас на озброєнні, і їх точність. Новітні технології, які Україна зможе отримати, обов'язково будуть у наших бійців", – резюмував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що в разі перемоги на виборах першим пріоритетом для нього буде питання деокупації і повернення Криму.

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