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4 грудня • оновлено в 16:37
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"Ні капітуляції!" Опозиція закликала вийти на Майдан

5.7т
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Фракції "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" закликали українців вийти на акцію проти капітуляції 8 грудня на Майдані.

Відповідне звернення на сторінці в мережі Facebook оприлюднив народний депутат України Андрій Парубій.

"Закликаємо усіх українців, усі державницькі політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності щоб продемонструвати нашу єдність та рішучість у боротьбі за Україну", – написав нардеп.

Він зауважив, що напередодні Нормандської зустрічі необхідно нагадати владі про "червоні лінії" – вимоги українського народу, які ніхто не має права ігнорувати.

"ЄС", "Батьківщина" та "Голос" закликали вийти на Майдан проти капітуляції

"ЄС", "Батьківщина" та "Голос" закликали вийти на Майдан проти капітуляції

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Зокрема, нардеп окреслив умови:

  • Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.

  • Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.

  • Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.

  • Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.

  • Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

"Разом – до Перемоги!", - додав Парубій.

Заяву підписали голови партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, партії "Голос" Святослав Вакарчук та Всеукраїнського об‘єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Спільна заява трьох парламентських фракцій

Спільна заява трьох парламентських фракцій

Facebook \ Андрій Парубій

Як писав OBOZREVATEL, напередодні саміту у "нормандському форматі" політичні партії "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" ухвалили спільну заяву. Партії заявили про необхідність дотримання під час переговорів 9 грудня "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Святослав Вакарчук Петро Порошенко Юлія Тимошенко
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха-ха,пєдріла Панамський зве на Майдан..
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я хочу иайдан на Украине... это прикольненько как восстание обезьян ))) ... да и нам надо продолжить декоммунизацию Украины...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
подписав Минск, вы подписали капитуляцию, а того, кто не выполняет условия капитуляции, наказывают... выбирать вам...
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