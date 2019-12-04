"Ні капітуляції!" Опозиція закликала вийти на Майдан

Фракції "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" закликали українців вийти на акцію проти капітуляції 8 грудня на Майдані.

Відповідне звернення на сторінці в мережі Facebook оприлюднив народний депутат України Андрій Парубій.

"Закликаємо усіх українців, усі державницькі політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності щоб продемонструвати нашу єдність та рішучість у боротьбі за Україну", – написав нардеп.

Він зауважив, що напередодні Нормандської зустрічі необхідно нагадати владі про "червоні лінії" – вимоги українського народу, які ніхто не має права ігнорувати.

"ЄС", "Батьківщина" та "Голос" закликали вийти на Майдан проти капітуляції

Зокрема, нардеп окреслив умови:

Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.

Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.

Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.

Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.

Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

"Разом – до Перемоги!", - додав Парубій.

Заяву підписали голови партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, партії "Голос" Святослав Вакарчук та Всеукраїнського об‘єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Спільна заява трьох парламентських фракцій Facebook \ Андрій Парубій

Як писав OBOZREVATEL, напередодні саміту у "нормандському форматі" політичні партії "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" ухвалили спільну заяву. Партії заявили про необхідність дотримання під час переговорів 9 грудня "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.

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