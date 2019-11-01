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1 листопада • оновлено в 17:35
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"Ні капітуляції!" Зеленському влаштували "коридор ганьби" у Тернополі. Відео

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Під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Тернополя йому влаштували "коридор ганьби" під місцевою обласною державною адміністрацією.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook Роман Пелех. "У Тернополі так", – написав він (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський у Тернополі

Зеленський у Тернополі

Скріншот відео

На кадрах видно, що люди супроводжують Зеленського вигуками "Ганьба!" і "Ні капітуляції!". Глава держави при цьому виглядає схвильованим і роздратованим.

Тим часом на Telegram-каналі "Останній блокпост" повідомили, що акцію протесту влаштували 200 активістів Штабу опору капітуляції.

Нагадаємо, Зеленський 1 листопада відвідав Тернопіль із робочим візитом. Там він представив нового голову ОДА Ігоря Сопеля.

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"Збираємо Віче": озвучено плани протестів проти капітуляції в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 29 жовтня у Маріуполі, куди приїздив на інвестиційний форум президент України Володимир Зеленський, також влаштували масові акції протесту. Вони присвячені відведенню військ на Донбасі, а також проблемам бізнесу та екології у металургійному місті.

  • Так, главу держави зустріли з рожевою труною, банерами "Мені 42-й рік, я ж не лох, я президент цієї країни!", "Після відведення "Гради" долетять сюди!" і відповідною піснею.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Тернопіль
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Kv Vovik
Kv Vovik
Свиньи захрюкали когда хозяин пришел.
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
200 придурков, это почти две роты! Ау, военкомы!
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1
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Малыша Зе,скоро телохранители на подобные мероприятия будут носить во внутреннем кармане.Жизнь нашего президента находится в постоянной опасности из за его бестолковой политики.Крепись малыш,ты наша Надежда (фамилию добавлять не будем)!
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