"Ні капітуляції!" Зеленському влаштували "коридор ганьби" у Тернополі. Відео

Під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Тернополя йому влаштували "коридор ганьби" під місцевою обласною державною адміністрацією.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook Роман Пелех. "У Тернополі так", – написав він (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський у Тернополі Скріншот відео

На кадрах видно, що люди супроводжують Зеленського вигуками "Ганьба!" і "Ні капітуляції!". Глава держави при цьому виглядає схвильованим і роздратованим.

Тим часом на Telegram-каналі "Останній блокпост" повідомили, що акцію протесту влаштували 200 активістів Штабу опору капітуляції.

Нагадаємо, Зеленський 1 листопада відвідав Тернопіль із робочим візитом. Там він представив нового голову ОДА Ігоря Сопеля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня у Маріуполі, куди приїздив на інвестиційний форум президент України Володимир Зеленський, також влаштували масові акції протесту . Вони присвячені відведенню військ на Донбасі, а також проблемам бізнесу та екології у металургійному місті.

Так, главу держави зустріли з рожевою труною, банерами "Мені 42-й рік, я ж не лох, я президент цієї країни!", "Після відведення "Гради" долетять сюди!" і відповідною піснею.

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