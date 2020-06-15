В ОП розповіли про незвичні подарунки Зеленському: отримав мішечки з крупою і дозиметр

Українському президенту Володимиру Зеленському за перший рік на посаді найчастіше дарували книги, картини та сувеніри.

Отримував він і незвичні подарунки, серед яких маска для сну, дозиметр, мішечки з нутом та насінням коріандру. Про це пресслужба Офісу президента повідомила у відповідь на запит "112 Україна".

Главі держави також дарували макети військової техніки, посуд, ручки, краватки.

Під час робочої поїздки на ЧАЕС він отримав дозиметр, у Турецькій Республіці президенту подарували мішечки з горохом нут і з насінням коріандру, а в Естонії – маску для сну.

Крім того, від президентки Естонії Керсті Кальюлайд Зеленський отримав банку меду та велосипед Ampler.

Мед від президентки Естонії Слово і діло

На рамі велосипеда написано: "Президенту України, його високоповажності містеру Володимиру Зеленському". Поруч намальовані прапори України й Естонії.

З'ясувалося, що вартість цього засобу пересування – 2490 євро.

Подарований велосипед Facebook / Євген Хурсін

Подарований велосипед Facebook / Євген Хурсін

Подарований велосипед Facebook / Євген Хурсін

Підкреслюється, що, згідно з розпорядженням голови Адміністрації президента, подарунки, які надходять на ім'я глави держави, один раз на рік передаються в постійно діючу експозицію Фонду президентів України Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Нагадаємо, журналісти телеканалу "1+1" в Черкасах прийшли на зустріч із Зеленським із його гіпсовим бюстом, однак він від такого подарунка відмовився.

Бюст Зеленського Прочерк

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно глава Білорусі Олександр Лукашенко вирішив подарувати президенту Зеленському білоруську вишиванку. До подарунку Лукашенко доклав лист, у якому заявив, що Білорусь та Україна "історично стояли пліч-о-пліч, захищали права на самостійний і вільний розвиток".

Раніше Зеленський вручив президентський годинник одному з українців, який покинув санаторій у Нових Санжарах після карантину та евакуації з Китаю.

Зеленський також подарував телефон дівчинці із Сєвєродонецька (Луганська область), яка відправила лист на адресу ОП із поздоровленням з Новим роком та Різдвом, а також із проханням про невеликий подарунок.