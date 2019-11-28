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29 листопада • оновлено в 11:22
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"Незрозуміло, з ким вести діалог!" Секретар РНБО висловився про переговори з Росією щодо Донбасу

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що опоненти зроблять усе, аби українська влада пішла на переговори з терористами на підконтрольних Росії територіях Донбасу.

Своєю думкою він поділився в рамках засідання Національної платформи "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію" в Києві 28 листопада. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наші опоненти й вороги робитимуть усе від них залежне, щоб ми пішли, скажімо так, на якісь відносини з цими... Треба розуміти з ким, і чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є у них такі повноваження", – висловився чиновник.

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Олексій Данілов

Олексій Данілов

Як зізнався Данілов, він "не розуміє, що таке влада Донецької і Луганської областей". На його думку, зараз необхідно очікувати результатів зустрічі у "нормандському форматі", яка призначена на 9 грудня в Парижі.

"Я впевнений, що ніяких кроків президента Володимира Зеленського щодо поступок, які не будуть на користь нашої держави, ми з вами там не побачимо", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Переговори Зеленського та Путіна Обмін полоненими
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
А какая власть была в Украине после свержения Янека, законно избранного президента?
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ордилососия -это "эти"! просто "эти" и все...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
С "этими"? Это вы после незаконного переворота "эти"!
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