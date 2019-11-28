"Незрозуміло, з ким вести діалог!" Секретар РНБО висловився про переговори з Росією щодо Донбасу

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що опоненти зроблять усе, аби українська влада пішла на переговори з терористами на підконтрольних Росії територіях Донбасу.

Своєю думкою він поділився в рамках засідання Національної платформи "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію" в Києві 28 листопада. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наші опоненти й вороги робитимуть усе від них залежне, щоб ми пішли, скажімо так, на якісь відносини з цими... Треба розуміти з ким, і чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є у них такі повноваження", – висловився чиновник.

Олексій Данілов

Як зізнався Данілов, він "не розуміє, що таке влада Донецької і Луганської областей". На його думку, зараз необхідно очікувати результатів зустрічі у "нормандському форматі", яка призначена на 9 грудня в Парижі.

"Я впевнений, що ніяких кроків президента Володимира Зеленського щодо поступок, які не будуть на користь нашої держави, ми з вами там не побачимо", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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