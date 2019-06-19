"Незламна позиція!" Порошенко подякував США за визнання прогресу України

У Сенаті США пройшли слухання, на яких визнали прогрес України на шляху реформ і протидії агресії Росії.

Про це у Facebook повідомив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Вдячний нашим друзям – сенаторам Джонсону, Менендесу, Портману, Шахін, спецпредставникові Волкеру, послу Хербсту й усім учасникам засідання – за своєчасну дискусію та визнання прогресу України на шляху реформ і протидії російській агресії", – йдеться в повідомленні.

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Порошенко зазначив, що тверда двопартійна і двопалатна підтримка України під час слухань, допоможе нашій країні пройти непрості випробування.

"Я щиро вдячний за рішення Вашингтону виділити Україні 250 млн доларів військової допомоги. Високо ціную незламну позицію американських партнерів у питанні санкцій політики проти російського агресора, аж до повного відновлення територіальної цілісності України", – підкреслив попередній голова держави.

Петро Порошенко

Він додав, що на слуханнях в Сенаті закликали президента Володимира Зеленського продовжити шлях реформ в Україні "заради процвітання і успішної протидії агресивній політиці Кремля заради миру і безпеки".

"Європейська Солідарність буде відданим союзником на цьому шляху, і безкомпромісним опонентом на його захист. Важливо розуміти, що світ допомагатиме нам настільки, наскільки Україна здатна сама собі допомагати і захищати свої національні інтереси", – підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту посилити тиск на Росію у зв'язку з тим що, суд у Росії виніс вирок п'яти кримським татарам, обвинуваченим у терористичній діяльності.

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