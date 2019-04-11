"Незамінних немає": Аваков попередив Порошенка і Зеленського про "червоні лінії"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що хто б не переміг на виборах президента, народ нікому не дозволить перетинати червону лінію.

Таку думку глава МВС озвучив 10 квітня у кулуарах Київського безпекового форуму, повідомляється на сторінці відомства у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я гадаю, що і Порошенко, і Зеленський, якщо виграють вибори, будуть дотримуватися генеральної лінії українського народу, який їм це окреслив. Є "червоні лінії", за які ні суспільство, ні люди наші, прості громадяни, не дадуть зайти своїм президентам", — сказав Аваков.

На питання, чи готовий він співпрацювати і з Петром Порошенком, і з Володимиром Зеленським у разі перемоги на президентських виборах, міністр відмовився відповідати. "Незамінних людей немає. Є принципи, а не люди", — цитує його слова Інтерфакс-Україна.

Арсен Аваков Скріншот відео

Також журналісти запитали у голови МВС, чи готовий він стати прем'єр-міністром в разі перемоги Зеленського. Аваков відповів, що будь-хто може очолити уряд, в тому разі, якщо його запропонує коаліція.

"Працюватиме уряд. Якщо буде нова коаліція, то буде новий уряд. І чинний президент, безумовно, впливатиме на це. Але впливатиме в першу чергу парламентська коаліція", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аваков заявив, що в першому турі виборів президента України, 31 березня, було зафіксовано безліч порушень, проте загалом процес пройшов на досить високому рівні.

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