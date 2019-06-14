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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Незалежно від фракції: Порошенко розповів, за що "ЄС" буде голосувати в Раді

1.9тЧитати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що члени його оновленої партії "Європейська Солідарність" будуть системно підтримувати всі голосування за проєвропейські законопроекти.

Про це глава політсили сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна". При цьому він наголосив, що "ЄС" ніколи не буде співпрацювати з представниками "п'ятої колони Януковича", у яких би фракціях вони не ховалися.

"Я як п’ятий президент України готовий абсолютно беззастережно підтримувати напрямки європейської і євроатлантичної інтеграції – бо я допомагаю державі. Я допомагаю Україні і я твердо переконаний, що це той шлях, який ми повинні захистити для того, щоб були продовжені реформи, які були розпочаті нашою командою", – сказав Порошенко.

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"Якщо нова команда буде тягнути нас назад у Росію, якщо вона буде руйнувати фундамент державності, якщо вона буде скасовувати закон про мову, децентралізацію, енергетичну незалежність нашої держави, якщо будуть спроби нанести удар у спину нашій армії, якщо будуть здійснюватися інші кроки в порушення тих змін до Конституції, які були запропоновані мною, які роблять обов'язковим для всіх гілок влади членство в НАТО і ЄС – незалежно від того, яка це буде фракція, ми будемо категорично проти. Йдеться про підтримку державницьких ініціатив", – додав він.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Факти

Нагадаємо, згідно з результатами свіжого опитування групи "Рейтинг", до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 21 липня проходять п'ять партій:

  1. "Слуга народу" – 47,5%;

  2. "Опозиційна платформа – За життя" – 10,4%;

  3. "Європейська солідарність" – 7,9%;

  4. ВО "Батьківщина" – 7,5%;

  5. "Голос" – 6,4%.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що партія "Європейська Солідарність" готова об'єднуватися та створювати коаліцію з тими політсилами, які підтримують європейське майбутнє країни.

П'ятий український глава також заявив, що виносити на референдум питання національної безпеки й оборони неприпустимо. Він зазначив, що не можна забороняти українським воїнам відкривати вогонь на обстріли російсько-терористичних сил.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність"політикаВерховна Рада України
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
патрошенко ,БРЕХУН , ВОР , БАРЫГА продолжает понтовать под президента ! и когда эту КУРВУ посадят... надоело ждать !
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леня зе
леня зе
ПЕС-шо-то торопиться. президентские выборы не ,не помним.
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