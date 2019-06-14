Незалежно від фракції: Порошенко розповів, за що "ЄС" буде голосувати в Раді

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що члени його оновленої партії "Європейська Солідарність" будуть системно підтримувати всі голосування за проєвропейські законопроекти.

Про це глава політсили сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна". При цьому він наголосив, що "ЄС" ніколи не буде співпрацювати з представниками "п'ятої колони Януковича", у яких би фракціях вони не ховалися.

"Я як п’ятий президент України готовий абсолютно беззастережно підтримувати напрямки європейської і євроатлантичної інтеграції – бо я допомагаю державі. Я допомагаю Україні і я твердо переконаний, що це той шлях, який ми повинні захистити для того, щоб були продовжені реформи, які були розпочаті нашою командою", – сказав Порошенко.

"Якщо нова команда буде тягнути нас назад у Росію, якщо вона буде руйнувати фундамент державності, якщо вона буде скасовувати закон про мову, децентралізацію, енергетичну незалежність нашої держави, якщо будуть спроби нанести удар у спину нашій армії, якщо будуть здійснюватися інші кроки в порушення тих змін до Конституції, які були запропоновані мною, які роблять обов'язковим для всіх гілок влади членство в НАТО і ЄС – незалежно від того, яка це буде фракція, ми будемо категорично проти. Йдеться про підтримку державницьких ініціатив", – додав він.

Петро Порошенко Факти

Нагадаємо, згідно з результатами свіжого опитування групи "Рейтинг", до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 21 липня проходять п'ять партій:

"Слуга народу" – 47,5%; "Опозиційна платформа – За життя" – 10,4%; "Європейська солідарність" – 7,9%; ВО "Батьківщина" – 7,5%; "Голос" – 6,4%.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що партія "Європейська Солідарність" готова об'єднуватися та створювати коаліцію з тими політсилами, які підтримують європейське майбутнє країни.

П'ятий український глава також заявив, що виносити на референдум питання національної безпеки й оборони неприпустимо. Він зазначив, що не можна забороняти українським воїнам відкривати вогонь на обстріли російсько-терористичних сил.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!