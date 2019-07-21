"Незалежність України закінчиться": Муждабаєв попередив про пастку

Прямі переговори між офіційним Києвом і "владою" "ДНР" і "ЛНР" означатимуть поразку України.

"Щойно такі переговори розпочнуться, розмови про незалежну Україну припиняться", – заявив OBOZREVATEL журналіст Айдер Муждабаєв.

"Це буде означати, що Україна здалася, визнала російську брехню. Як кажуть, якщо палець в пастку потрапив, то і весь пропав. Це те, про що мріє Путін. І це те, чого він хоче. Він хоче назавжди залишити собі Крим і змусити Україну рахуватися з окупованою Росією територією", – підкреслив журналіст.

Він переконаний: "Будь-яке спілкування, навіть саме, начебто, гуманітарне, де-факто призводить до визнання того, що вони існують, і що в українців до них вже інше ставлення, а не як до колаборантів, призначених іншою державою. Якщо така помилка буде здійснена, її наслідки припустити нескладно".

Айдер Муждабаєв Facebook Natalia Igorevna

Муждабаєв висловив надію на те, що влада України не піде на такий крок. "Якщо починається контакт української влади і цих товаришів, то руйнується вся політика України, фактично це визнання поразки. Думаю, тільки божевільна людина або Медведчук може піти на це", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, 18 липня президент Росії Володимир Путін зустрівся з главою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком. Путін заявив, що він за "прямий контакт Києва і "влади" "ДНР" і "ЛНР".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!