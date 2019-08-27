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"Незалежність під загрозою!" Чубаров вказав на ризики для України

1.1т Читати матеріал російською

Окупація Російською Федерацією Криму і його подальша незаконна анексія несе загрозу для незалежності України.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв'ю Крим.Реаліі, оцінив свою роботу в парламенті після анексії півострова.

"Я б відзначив, що в українському політикумі змінилося ставлення до Криму і кримськотатарського народу. Окупація Криму і його подальша незаконна анексія багатьом в Україні відкрила очі по відношенню до кримських татар. Це дозволило ухвалити низку рішень, які ігнорувалися протягом більше 23-х років. Скажімо, про визнання Меджлісу і Курултаю кримськотатарського народу. З цього моменту ми почали активно взаємодіяти з органами державної влади, щоб наблизити деокупацію Криму", - зазначив він.

Другий напрям, який Чубаров зазначив, – це те, що були об'єднані зусилля Меджлісу, низки міністерств і відомств України.

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

Крим.Реаліі

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"Особливо за межами України, у взаємодії з нашими міжнародними партнерами. Простіше кажучи, нам вдалося мобілізувати українську громадську думку навколо Криму і усвідомлення того, що без відновлення державного суверенітету України над Кримом українська незалежна держава може опинитися під ризиком. Деякі з нас навіть говорили, що вона може просто не відбутися", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чубаров дав Зеленському пораду починати відновлювати територіальну цілісність країни з Криму.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Рефат Чубаров
Місце
Україна
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Поздно пить "Боржоми"...
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Mega Death
Mega Death
Раз у Украины нет Крыма, то нет и проблем с татарами)) Решать Фолклендские проблемы аргентинцев , проживающих на Украине,
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