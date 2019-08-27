"Незалежність під загрозою!" Чубаров вказав на ризики для України

Окупація Російською Федерацією Криму і його подальша незаконна анексія несе загрозу для незалежності України.
Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв'ю Крим.Реаліі, оцінив свою роботу в парламенті після анексії півострова.
"Я б відзначив, що в українському політикумі змінилося ставлення до Криму і кримськотатарського народу. Окупація Криму і його подальша незаконна анексія багатьом в Україні відкрила очі по відношенню до кримських татар. Це дозволило ухвалити низку рішень, які ігнорувалися протягом більше 23-х років. Скажімо, про визнання Меджлісу і Курултаю кримськотатарського народу. З цього моменту ми почали активно взаємодіяти з органами державної влади, щоб наблизити деокупацію Криму", - зазначив він.
Другий напрям, який Чубаров зазначив, – це те, що були об'єднані зусилля Меджлісу, низки міністерств і відомств України.
Рефат Чубаров
Крим.Реаліі
"Особливо за межами України, у взаємодії з нашими міжнародними партнерами. Простіше кажучи, нам вдалося мобілізувати українську громадську думку навколо Криму і усвідомлення того, що без відновлення державного суверенітету України над Кримом українська незалежна держава може опинитися під ризиком. Деякі з нас навіть говорили, що вона може просто не відбутися", - уклав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чубаров дав Зеленському пораду починати відновлювати територіальну цілісність країни з Криму.
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