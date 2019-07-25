Незалежна держава: у Зеленського заговорили про новий статус для Криму

До Конституції України можуть включити пункт про національну автономію нині анексованого Росією українського півострова Крим.

Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв в ефірі ATR. Він підкреслив, що в Україні з'явився прообраз комітету парламенту з окупованих територій. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Він додав, що з XIX століття Україна співпрацювала із незалежним Кримським ханством.

"Росія проковтнула Крим – незалежну державу, століттями незалежну", – підкреслив Потураєв.

Радник Зеленського також зазначив, що Крим не можна називати турецькою колонією, а подібні заяви є частиною пропаганди.

Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший глава Меджлісу, кандидат у народні депутати України від партії "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв заявив, що з Росією трапиться те, що точно поверне Крим. Це неминуче.

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