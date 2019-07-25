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Незалежна держава: у Зеленського заговорили про новий статус для Криму

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До Конституції України можуть включити пункт про національну автономію нині анексованого Росією українського півострова Крим.

Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв в ефірі ATR. Він підкреслив, що в Україні з'явився прообраз комітету парламенту з окупованих територій. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

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Він додав, що з XIX століття Україна співпрацювала із незалежним Кримським ханством.

"Росія проковтнула Крим – незалежну державу, століттями незалежну", – підкреслив Потураєв.

Радник Зеленського також зазначив, що Крим не можна називати турецькою колонією, а подібні заяви є частиною пропаганди.

Незалежна держава: у Зеленського заговорили про новий статус для Криму

Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший глава Меджлісу, кандидат у народні депутати України від партії "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв заявив, що з Росією трапиться те, що точно поверне Крим. Це неминуче.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Микита Потураєв Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Gibbons Jessica
Gibbons Jessica
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Антошин Денис
Антошин Денис
Сейчас отдыхаю в Судаке, хозяин отеля крымский татарин. С его слов ему лично и его землякам наплевать на то, что думают и заявляют о Крыме украинские власти. Его все устраивает
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Антошин Денис, у нас таких маргиналов тоже достаточно (((... Им плевать на собственный народ, культуру, традиции, лишь бы получить личную выгоду... Из этих людишек и получаются предатели.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета кры"У нас свое государство — Россия. Крымские татары полноценно интегрировались как граждане Российской Федерации, живя в российском Крыму, поэтому нам нет никакого дела, что там обещают представители новой украинской власти", — сказал Ниметуллаев. По его словам, у Украины было 23 года, чтобы сделать хоть что-то для крымских татар, но реальные изменения к лучшему стали ощущаться только после воссоединения Крыма с Россией.мско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
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