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Незаконне збагачення в Україні: ЄС втрутився у скандал

1.4тЧитати матеріал російською

Європейський Союз запропонував комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності допомогу експертів для підготовки законопроектів про незаконне збагачення.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, висловивши надію, що співпраця по лінії макрофінансової допомоги не постраждає, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми запропонували комітету Ради своїх експертів, щоб відповідний законопроект був підготовлений і рішення було знайдене", — сказав він.

Незаконне збагачення в Україні: ЄС втрутився у скандал

"Дело"

Як писав OBOZREVATEL:

  • 26 лютого Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

  • Були оприлюднені імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати статтю неконституційною.

  • 27 лютого у Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження за ст. 368-2 Кримінального кодексу будуть закриті без права поновлення у майбутньому.

  • Замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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Місце
Україна
Тег
Євросоюз
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