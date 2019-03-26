Незаконне збагачення в Україні: ЄС втрутився у скандал

Європейський Союз запропонував комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності допомогу експертів для підготовки законопроектів про незаконне збагачення.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, висловивши надію, що співпраця по лінії макрофінансової допомоги не постраждає, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми запропонували комітету Ради своїх експертів, щоб відповідний законопроект був підготовлений і рішення було знайдене", — сказав він.

"Дело"

Як писав OBOZREVATEL:

26 лютого Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

Були оприлюднені імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати статтю неконституційною.

27 лютого у Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження за ст. 368-2 Кримінального кодексу будуть закриті без права поновлення у майбутньому.

Замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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