Незаконне прослуховування Порошенка і Байдена: ДБР відкрило провадження через "плівки Деркача"

Вікторія Довгань Політика 10:55, 26.05.2020 Оновлено: 10:55, 26.05.2020

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження через незаконне прослуховування п'ятого президента Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.

Зокрема, у відомстві дійшли висновку, що незаконне використання технічних засобів отримання інформації могло заподіяти шкоду державним інтересам, повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Порошенко та Байден
"5 канал"

Згідно з оприлюдненим документом, відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня. Правова кваліфікація – Кримінальний кодекс України, стаття 359, частина 3.

ДБР зареєструвало провадження через "плівки Деркача"
"Українська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • нагадаємо, 19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив матеріали, які нібито отримав від журналістів-розслідувачів. Файли з буцімто розмовою Порошенка і Байдена датовані 2015-2016 роками.

  • Однак у партії "Європейська солідарність" заявили, що "плівки" не мають під собою жодних підстав, але в них зацікавлена Росія.

  • На думку нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України та її штучного втягування в американську виборчу кампанію.

  • У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена також відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".

  • Джерела OBOZREVATEL у спецслужбах розповіли, що так звані "плівки Деркача" про розмову між Порошенком і Байденом могли бути злиті працівниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

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