Незадоволених Зеленським стало більше, ніж задоволених, – результати опитування

Результати опитування свідчать, що незадоволених Зеленським стало більше, ніж задоволених. Ілюстрація.

Частка українців, які схвалюють дії президента України Володимира Зеленського, за місяць знизилася на 9%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та опублікованого 29 червня. Також люди прокоментували роботу Кабміну та ВРУ.

"Оцінюючи дії органів влади у травні-червні цього року, 38% відповіли, що схвалюють дії та заяви президента Зеленського (у травні – 47%); 45% – не схвалюють (у травні – 37%)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що різниця між часткою тих, хто схвалює дії президента, та часткою тих, хто не схвалює, вперше за рік стала від’ємною і склала мінус 7%.

Водночас 23% опитаних у червні схвалили дії Кабміну (24% в травні), а 59% – ні (61% в травні). Баланс оцінок став від’ємним і склав мінус 36%. Порівняно з травнем цей показник майже не змінився.

"21% українців схвалює дії Верховної Ради (22% у травні); 62% – не схвалюють (65% у травні). Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 41%", – зазначається у результатах опитування.

Так, із 20 по 23 червня КМІС провів опитування за допомогою телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком від 18 років) України. До неї не включались тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей та Автономної республіки Крим.

Під час опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,4% – для показників близьких до 10%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, результати опитування, проведеного Центром Разумкова, свідчать, що якби вибори президента України відбулися у червні 2020 року, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 25,3% українців.