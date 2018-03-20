Невизнання виборів Путіна: в Раді готують ще одну постанову

Комітет у закордонних справах Верховної Ради планує зареєструвати альтернативний проект постанови, яким пропонується не визнавати вибори президента РФ тільки на території Криму.

Про це журналістам розповіла член комітету, нардеп від Блоку Петра Порошенка Ірина Луценко, повідомляє "Укрінформ".

"Буде подано дві постанови. Одну постанову подав "Народний фронт", інша постанова буде від членів Комітету в закордонних справах. Ми як члени Комітету в закордонних справах будемо переконувати зал і визначати позицію про те, щоб не визнавати вибори президента тільки в анексованому Криму", - пояснила вона.

За її словами, така позиція фракції БПП і членів комітету ґрунтується на тому, що якщо Україна визнає вибори президента нелегітимними по всій території Росії, то не зможе домовлятися з Путіним, навіть по тих позиціях, які будуть вигідні для української сторони

Також вона додала, що треба враховувати необхідність звільнення українських заручників, які знаходяться на території Росії, і парламент може перейти до розгляду відповідних проектів постанов "якщо не сьогодні, то завтра".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Раді був зареєстрований проект постанови про невизнання Україною легітимності виборів президента Росії і перемоги на них Володимира Путіна.