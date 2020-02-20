"Невинні вийшли з тюрем!" Бородянський став на сторону екстрасенсів в Україні

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що завдяки екстрасенсам невинно засуджені в Україні вийшли з тюрем.

Про це він сказав в інтерв'ю hromadske, коментуючи програму "Битва екстрасенсів" на телеканалі, керівником якого він був (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, його попросили пояснити, у який спосіб людина, яка продюсувала канал, де транслюють подібні програми, стала міністром культури.

Володимир Бородянський

За його словами, комерційний мовник вибирає продукти, які залучають аудиторію, і ця програма принесла користь.

"Можна по-різному оцінювати: шлак чи ні. Але завдяки "Битві екстрасенсів" було розслідувано багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли із тюрем", – відповів Бородянський.

Міністр також додав, що має на увазі допомогу в розкритті злочинів саме екстрасенсами, а не програмою.

Водночас Бородянський підкреслив, що він "слабо віруюча людина", але "фактично такі випадки були".

"Для людей екстрасенси часто були останньою можливістю вирішити якусь складну ситуацію. Це було не тільки видовище, кожна серія вирішувала якусь людську проблему", – підкреслив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Володимир Бородянський заявив, нібито не знав про присутність ведучих "112 Україна" на каналі для ОРДЛО, який створюється на базі UATV, і що це призвело до масового звільнення колективу останнього.

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