Одним из главных пунктов Минских соглашений есть проведение местных выборов на временно оккупированных территориях за украинским законодательством. А когда мы включаем внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в списки по голосованию на местных выборах в Украине по месту временной регистрации, то просто лишаемся миллиона голосов ВПЛ на будущих местных выборах на временно оккупированных территориях, ибо дважды голосовать на местных выборах запрещено национальным избирательным законом. Это абсолютно неприемлемое для национальных интересов решение, так как именно миллион проукраинских голосов не будет хватать в формировании местных органов власти на неподконтрольных правительству территориях, что очень отвечает интересам Кремля.

Напомню, что согласно мировой практики стран, на территории которых вспыхнули вооруженные конфликты, и как следствие образовалось огромное количество временно перемещенных лиц, нигде ВПЛ не получали права голосовать по месту временного проживания, так как они получали определенные виды поддержки у государства, а участие в местных выборах по месту временной прописки фактически свидетельствует об интеграции этих лиц в местные громады, что значит прекращение государственного финансирования по отдельным программам поддержки ВПЛ.

Абсолютно понятным есть желание ВПЛ принимать участие в местных выборах у нас за новым местом проживания. Только международная практика говорит, что ты или принимаешь определенные бенефиции от государства в качестве ВПЛ, или интегрируешься в местную громаду и стаешь ее полноценным членом, но тогда уже без преференций статуса ВПЛ. Участие в местных выборах есть своеобразным маркером : если ты интегрировался за новым местом проживания, то берешь участие в местных выборах, а если хочешь сохранить статус ВПЛ, тогда нет. При этом каждое государство, на территории которого находятся ВПЛ, ведет очень тщательный их учет с целью избегания злоупотреблений статусом.

Что касается Украины, то мы можем использовать хорватский сценарий проведения выборов на временно оккупированной территории, что было частью мирного Эрдутского соглашения схожего с Минским. Там сотни тысяч ВПЛ проголосовали на местных выборах на временно оккупированной территории (Восточная Славония, Баранья, Западный Срем) по месту своей временной прописки по всей территории Хорватии. То есть были сформированы избирательные комиссии и открыты избирательные участки по всей территории страны, где каждый ВПЛ мог проголосовать за депутатский корпус и мэров по месту, откуда он вынужденно должен был уехать.

Международное право, Минские соглашения не запрещают нам открыть избирательные участки для ВПЛ по месту их временной регистрации с возможностью проголосовать на местных выборах на неподконтрольной территории. Условно говоря, если вы ВПЛ из Горловки, а имеете временную прописку в Киеве, то за местом временного проживания вы можете пойти на избирательный участок и проголосовать за мэра Горловки, соответствующего депутата горсовета и за депутата Донецкого облсовета. Государство должно побеспокоиться, чтобы к моменту выборов были сформированы избирательные комиссии, подготовлены списки голосующих и получено определенное количество бюллетеней стандартного образца, которые будут использоваться для голосования ВПЛ, на местных выборах, как в самой Горловке, так и на всей неподконтрольной территории.

Государство проводит всю необходимую организационную работу по проведению выборов депутатов и мэров отдельных районов Донецкой и Луганской областей по всей территории Украины, где живут ВПЛ с правом голоса (еще не факт, что они на эти выборы придут), проводит верификацию списков голосующих на выборах, приглашает международных наблюдателей. Отдельно должна проводиться разъяснительная работа, призывающая ВПЛ с правом голоса прийти на выборы. Потом голоса ВПЛ плюсуются к голосам проживающих на неподконтрольной территории и подводятся общие итоги выборов. В целом нормальная, демократическая схема выборов и проведения голосования.

Так что нужно делать: в зале Верховной Рады вернуть status quo – решением ВРУ отменить ранее принятую поправку к избирательному кодексу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!